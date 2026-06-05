Med detta stilval gör Kate Middleton en märkbar nickning till en annan era.

Vid en kunglig mottagning i London gjorde Kate Middleton återigen ett mycket genomtänkt modeval. Prinsessan av Wales dök upp i en vintageinspirerad rödvit prickig klänning, vilket snabbt utlöste en mängd kommentarer på sociala medier.

En röd prickig klänning, en hyllning till 1930-talet

Den 2 juni 2026 uppträdde Kate Middleton på St. James's Palace i London. Prinsessan av Wales deltog i en mottagning för att fira 125-årsjubileet av Cancer Research UK, världens största oberoende cancerforskningsorganisation. För tillfället bytte hon ut sina vanliga moderna kläder mot en avgjort retrokreation.

Den böljande klänningen faller ner till anklarna och avslutas med fina volanger i fållen. Markerade axelvaddar strukturerar silhuetten, medan en lätt V-ringning kantad med ett vitt slag, tillsammans med ett brett skärp, accentuerar midjan. Snittet är direkt inspirerat av skjortklänningen från 1930-talet, en stil som då gynnades av kvinnor för sin praktiska karaktär – funktionella knappar, raka linjer och skräddarsydd elegans.

Ärtans återkomst

Det var mönstret som väckte störst uppståndelse. Under en säsong där prickar gör comeback på catwalks och gator, gjorde Kate Middleton ett djärvt avsteg från sin traditionella svartvita duo och valde istället den mer slående kontrasten mellan vitt och rött. Detta val var uppenbarligen långt ifrån oskyldigt: en symbol för kärlek, styrka och engagemang, rött återspeglade också händelsens betydelse.

Kreationen är av Rodarte, ett kaliforniskt modehus baserat i Pasadena och grundat av systrarna Kate och Laura Mulleavy. Kända för sina romantiska silhuetter och många referenser till konsthistoria, genomsyrar designerna sitt arbete med en särskild uppmärksamhet på kreativ forskning – vilket är tydligt i varje veck, varje detalj, på klänningen som valts av prinsessan av Wales.

Accessoarer: den signaturliknande monokroma stilen

Trogen sin förkärlek för monokromatiska silhuetter kompletterade Kate Middleton sin outfit med ett par röda sammetsskor från Gianvito Rossi och en matchande kuvertväska från det italienska modehuset Miu Miu. När det gäller smycken valde hon diskret elegans: ett halsband prydt med ett rubinhänge och ett par matchande diamantörhängen.

En perfekt orkestrerad stilpresentation, som hävdar en viss idé om sammanhang in i minsta detalj. Med varje framträdande förstärker prinsessan av Wales därmed sin position som en ny sorts modeikon: kapabel att återuppleva vintage utan att bara "förbigå" den.

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Ett budskap bortom blicken

Det viktigaste återstår: att saken ska främjas. Tillsammans med kung Karl III, i sällskap med drottning Camilla respektive prins William, deltog prinsessan av Wales i firandet av en organisation vars arbete hon tyvärr känner alltför väl. År 2024, bara några veckor ifrån varandra, meddelade kung Karl III och Kate Middleton att de hade cancer.

I januari 2025 bekräftade prinsessan av Wales att hon hade gått i remission, medan monarkens behandling "fortskred gynnsamt" och borde "lindras under 2026". Denna sida-vid-sida-närvaro, i tjänst för en sak lika personlig som kollektiv, gav utan tvekan hela iscensättningen dess primära betydelse: bakom kläderna fanns framför allt en gemensam kamp.

Med sin Rodarte-klänning med 1930-talsdetaljer gör Kate Middleton sig således på flera nivåer: en hyllning till en annan eras elegans, en perfekt behärskad nickning till pricktrenden, men också ett starkt stöd för en djupt personlig sak.