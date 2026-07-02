Modellen Rose Bertram återupplivar trenden med ett stycke med en pärldesign

Den belgiska modellen Stephanie Rose Bertram, mer känd som Rose Bertram, delade med sig av en ny sommarlook i en vit strandoutfit prydd med pärlband framtill. En stil som ligger perfekt i linje med sommarens trender 2026.

Ett mycket påtagligt sommarutseende

Den belgiska modellen delade ett foto på sig själv i en minimalistisk men onekligen snygg strandoutfit. Denna strategi stämmer överens med den visuella identitet hon har odlat sedan debuten, en blandning av europeisk elegans och strandvibbar hämtade från hennes arbete i stora internationella kampanjer. Hennes framträdande var desto mer välkommet med tanke på att Rose Bertram, numera tvåbarnsmamma, sparsamt delar med sig av glimtar från sitt dagliga liv på sociala medier – vilket gör varje modeögonblick extra efterlängtat.

En strandoutfit med stark karaktär

Det centrala elementet i denna framtoning är utan tvekan hennes strandoutfit. Rose Bertram valde en baddräkt i en särskilt ljus vit färg, som perfekt kompletterar hennes solkyssta hy. En tidlös färg, oskiljaktig från 1900-talets ikoniska strandsilhuetter, gör den en stark comeback i moderna sommargarderober. Detta figursydda plagg illustrerar perfekt återuppkomsten av baddräkten som ett elegant alternativ till traditionella badkläder. Denna stilistiska inställning återspeglar Rose Bertrams förkärlek för återuppfunna klassiker, kapabla att överskrida epoker utan att någonsin verka föråldrade.

Pärlbroderade band framtill

Detaljen som gör hela skillnaden på detta plagg ligger i dess utsmyckning. Outfiten hade pärlband framtill. Dessa pärlor gav en särskilt sofistikerad skulptural effekt till ett annars mycket minimalistiskt plagg. Denna metod illustrerar den nuvarande trenden för utsmyckade one-pieces, där varje detalj räknas för att förvandla ett enkelt plagg till ett verkligt couture-uttryck. Samspelet mellan det diskreta vita och pärlornas dyrbara natur skapar en särskilt lyckad visuell kontrast.

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En stor comeback för dräkten

Denna framtoning är en del av en bredare trend som kännetecknar sommaren 2026: den stora comebacken för baddräkten i ett stycke inom strandkläder. Denna strandoutfit, som länge förknippats med en mer mogen eller klassisk estetik, återfår nu popularitet bland yngre generationer, som ser den som ett elegant, bekvämt och sofistikerat alternativ till baddräkter i två delar.

En belgisk modell med en internationell karriär

Rose Bertram, född den 26 oktober 1994 i Kortrijk, Belgien, upptäcktes av den Brysselbaserade agenturen Dominique Models som tonåring. Hon fortsatte sedan sin karriär i USA, där hon snabbt nådde en avgörande milstolpe: vid 21 års ålder blev hon den första belgiska modellen att gå med i den prestigefyllda kretsen av Sports Illustrated Swimsuit-modeller.

Detta erkännande markerade början på en anmärkningsvärt framgångsrik internationell karriär, avbruten av omslag och kampanjer för de största namnen inom mode och skönhet. Under årens lopp har Rose Bertram samarbetat i stor utsträckning med ledande varumärken. Hennes bild har bland annat valts ut av H&M, L'Oréal, Hunkemöller, Primark, Agent Provocateur och Etam för modekampanjer.

Med denna vita strandoutfit prydd med pärlband gör Rose Bertram ett av säsongens mest slående sommarframträdanden. Hon bevisar återigen sin skarpa stilkänsla, kapabel att förvandla ett klassiskt strandplagg till ett verkligt modernt modeuttryck.