Vid 22 års ålder anammar modellen Apple Martin den fransiga kjolen och minns sin mammas stil

Den brittiska modellen Apple Martin tar vara på sommaren till fullo. Dottern till sångaren Chris Martin (från Coldplay) och skådespelerskan Gwyneth Paltrow delade en bildkarusell på Instagram, med somriga looks som påminner om hennes mammas stil – med början i en iögonfallande fransig kjol.

En sommarkarusell delad på Instagram

Apple Martin publicerade en fotokarusell på sitt Instagramkonto som visar upp olika aspekter av hennes sommar. En serie soldränkta looks fångas i en avsevärt avslappnad atmosfär. Denna redaktionella metod, typisk för yngre generationer på sociala medier, blandar livsstilsögonblick, modeinspiration och mer intima ögonblicksbilder i ett enda inlägg. Det är en metod som hjälper till att definiera den visuella identiteten hos en ung kvinna som nu är väl etablerad i den samtida modescenen.

En slående fransig kjol

Ett av de mest slående elementen i karusellen är utan tvekan hennes fransiga kjol. Apple Martin, som vanligtvis föredrar en minimalistisk silhuett, valde här ett betydligt mer lekfullt plagg som ger rörelse åt hennes figur. Fransiga kjolar, som har blivit en av sommarens stora trender, återspeglar ett stilistiskt arv som sträcker sig över årtionden: från 1920-talets silhuetter till 1970-talets, genom 1990-talets festklänningar.

Vågigt hår i stil med "strandhår"

För att komplettera denna outfit valde Apple Martin en tydligt somrig frisyr. Hennes blonda hår, som hon ärvt från sin mamma, var stylat i en naturlig vågig effekt, beskriven som "strandhår" av hårtidningar. Denna frisyr, som betonar rörelse och spontanitet snarare än stelheten i en strukturerad uppsättning, förstärker perfekt den avslappnade atmosfären i tidningen. Detta tillvägagångssätt påminner också om de frisyrer som hennes mamma själv föredrog i hennes ålder.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av apple martin (@applemartin)

En slående likhet med sin mamma

Utöver deras utseende är det den slående likheten mellan Apple Martin och hennes mamma som omedelbart fängslade internetanvändarna. Samma ansiktsdrag, samma lysande blonda hår, samma stilkänsla: Apple Martin verkar ibland vara en kopia av Gwyneth Paltrow i samma ålder. Denna likhet är inte bara fysisk: den sträcker sig också till deras smak för minimalistiska, böljande plagg i tidlösa snitt.

En blomstrande modellkarriär

Apple Martin är ingen nykomling i modevärlden. Vid 22 års ålder har hon redan fått ihop flera anmärkningsvärda samarbeten. I september 2025 deltog hon i sin allra första kampanj tillsammans med sin mamma för Gap Studios höst-/vinterkollektion 2025, designad av Zac Posen. Duon poserade sida vid sida i matchande denimkläder från topp till tå.

Ett särskilt slående vintagelån

Den andra höjdpunkten i Apple Martins modekarriär var hennes berömda framträdande vid premiären av filmen "Marty Supreme" i New York i december 2025. För tillfället valde hon att låna en vintageklänning från Calvin Klein av sin mamma – samma som Gwyneth Paltrow hade burit vid premiären av filmen "Emma" 1996, nästan trettio år tidigare.

En stigande stjärna inom amerikanskt mode

Vid 22 års ålder har Apple Martin etablerat sig som en av de mest lovande figurerna i den nya generationen av amerikanskt mode. Hon bygger tålmodigt sin egen identitet i branschen. Hennes första kampanj tillsammans med sin mamma, hennes noggrant utvalda framträdanden på röda mattan och hennes stilfulla känsla har gjort henne till en figur som nu noggrant bevakas av modetidningar och art directors.

Med sin fransiga kjol, vågiga hår och tydligt somriga stil skapar Apple Martin ett nytt utseende som påminner om sin berömda mors look. Hon för vidare ett stilistiskt arv samtidigt som hon tålmodigt bygger sitt eget visuella språk.