Gravid på röda mattan, denna skådespelerska strålar i en smaragdgrön klänning.

Wunmi Mosaku, gravid med sitt andra barn, lyste upp Oscarsgalan 2026 i en smaragdgrön klänning som framhävde både hennes stil och hennes rundade mage.

Ett anmärkningsvärt framträdande på Oscarsgalan

Skådespelerskan, nominerad till bästa kvinnliga biroll för sin roll i "Sinners", prydde röda mattan i en lång, smaragdgrön klänning, helt täckt av skimrande slingor. Den böljande, strukturerade snittet smickrade hennes figur utan att dölja den, och visade upp hennes graviditet samtidigt som hon bibehöll en sofistikerad couture-känsla. Kommentatorer berömde hennes kraftfulla, strålande och fridfulla utseende, perfekt i linje med kvällens betydelse.

En röd tråd: juveltoner

Under hela prisutdelningssäsongen föredrog Wunmi Mosaku enligt uppgift en "juvelfärg" – djupt gult, intensivt grönt och mättade nyanser – som en stilistisk genomgång. Denna smaragdgröna klänning är dess mest spektakulära kulmination, perfekt för årets mest efterlängtade ceremoni. Det rika och livfulla färgvalet framhäver hennes hy och förstärker det självsäkra och glädjefyllda intryck hon utstrålar i sina offentliga framträdanden.

När graviditet rimmar med makt

På röda mattan presenterade sig Wunmi Mosaku inte bara som en Oscarsnominerad skådespelerska, utan som en blivande mamma som fullt ut omfamnade sin plats i Hollywood. Hennes klädsel, långt ifrån att försöka dölja sin graviditet, gjorde den till en central del av hennes image: en kvinna på höjden av sin professionella framgång, som går framåt utan att välja mellan karriär och moderskap.

Kort sagt, den här skimrande smaragdgröna klänningen verkade nästan profetisk, som en blinkning till möjligheten att ta hem priset för bästa kvinnliga biroll. Oavsett om hon vinner eller inte kommer Wunmi Mosaku att ha satt sin prägel på ceremonin 2026 med en look som kombinerade elegans, moderskap och absolut självförtroende på röda mattan.