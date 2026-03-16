Gravid på röda mattan, denna skådespelerska strålar i en smaragdgrön klänning.

Léa Michel
@wunmimosaku/Instagram

Wunmi Mosaku, gravid med sitt andra barn, lyste upp Oscarsgalan 2026 i en smaragdgrön klänning som framhävde både hennes stil och hennes rundade mage.

Ett anmärkningsvärt framträdande på Oscarsgalan

Skådespelerskan, nominerad till bästa kvinnliga biroll för sin roll i "Sinners", prydde röda mattan i en lång, smaragdgrön klänning, helt täckt av skimrande slingor. Den böljande, strukturerade snittet smickrade hennes figur utan att dölja den, och visade upp hennes graviditet samtidigt som hon bibehöll en sofistikerad couture-känsla. Kommentatorer berömde hennes kraftfulla, strålande och fridfulla utseende, perfekt i linje med kvällens betydelse.

En röd tråd: juveltoner

Under hela prisutdelningssäsongen föredrog Wunmi Mosaku enligt uppgift en "juvelfärg" – djupt gult, intensivt grönt och mättade nyanser – som en stilistisk genomgång. Denna smaragdgröna klänning är dess mest spektakulära kulmination, perfekt för årets mest efterlängtade ceremoni. Det rika och livfulla färgvalet framhäver hennes hy och förstärker det självsäkra och glädjefyllda intryck hon utstrålar i sina offentliga framträdanden.

När graviditet rimmar med makt

På röda mattan presenterade sig Wunmi Mosaku inte bara som en Oscarsnominerad skådespelerska, utan som en blivande mamma som fullt ut omfamnade sin plats i Hollywood. Hennes klädsel, långt ifrån att försöka dölja sin graviditet, gjorde den till en central del av hennes image: en kvinna på höjden av sin professionella framgång, som går framåt utan att välja mellan karriär och moderskap.

Kort sagt, den här skimrande smaragdgröna klänningen verkade nästan profetisk, som en blinkning till möjligheten att ta hem priset för bästa kvinnliga biroll. Oavsett om hon vinner eller inte kommer Wunmi Mosaku att ha satt sin prägel på ceremonin 2026 med en look som kombinerade elegans, moderskap och absolut självförtroende på röda mattan.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Vem är Jessie Buckley, den irländska skådespelerskan som just gjorde sig ett namn på Oscarsgalan 2026?
Article suivant
Vid 63 års ålder skapar Demi Moore sensation med sin "gotisk look"

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Hon är nästan oigenkännlig": Emma Stone fängslar i en silverklänning

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Emma Stone fängslade allas blickar på Oscarsgalan 2026 i en silverfärgad Louis Vuitton-klänning...

Vid 63 års ålder skapar Demi Moore sensation med sin "gotisk look"

Den amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Demi Moore fängslade Oscarsgalan 2026 med en gotiskinspirerad look från Gucci som...

Vem är Jessie Buckley, den irländska skådespelerskan som just gjorde sig ett namn på Oscarsgalan 2026?

Den irländska skådespelerskan Jessie Buckley blev ett av de största namnen vid Oscarsgalan 2026. Hon vann Oscar för...

"Bag of bones": Modellen Bella Hadid väcker nytt liv i debatten om "skinny shaming"

Kändisars kroppar är tyvärr alltid föremål för kommentarer på sociala medier. Den amerikanska modellen Bella Hadid upplevde nyligen...

Ett vågat foto på skådespelerskan Nicole Kidman, 58, väcker uppståndelse på nätet.

Nicole Kidman fortsätter att dra till sig uppmärksamhet långt bortom sina filmroller. Den australisk-amerikanska skådespelerskan, producenten, sångerskan och...

"Det finns inget utgångsdatum": Skådespelerskan Ali Larter, 50, svarar på kritik

I Hollywood är frågan om skådespelerskors ålder fortfarande ett återkommande debattämne. Den amerikanska skådespelerskan, modellen och producenten Ali...