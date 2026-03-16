Vem är Jessie Buckley, den irländska skådespelerskan som just gjorde sig ett namn på Oscarsgalan 2026?

Den irländska skådespelerskan Jessie Buckley blev ett av de största namnen vid Oscarsgalan 2026. Hon vann Oscar för bästa kvinnliga huvudroll för sin roll i "Hamnet" och blev därmed den första irländska kvinnan att vinna priset i denna kategori. Skådespelerskan, som för bara några år sedan var relativt okänd för allmänheten, har gradvis byggt upp en anmärkningsvärd karriär som omfattar independentfilmer, tv-serier och teater.

En skådespelerska som blev känd genom scen och tv

Jessie Buckley föddes i december 1989 i Killarney, County Kerry, Irland. Hon är skådespelerska och sångerska och blev känd i ung ålder efter att ha deltagit i den brittiska talangshowen "I'd Do Anything" 2008, där hon var finalist. Efter denna första medieexponering utbildade hon sig vid Royal Academy of Dramatic Art (RADA) i London, en av de mest prestigefyllda teaterskolorna i Storbritannien.

Hennes karriär tog sedan gradvis form på tv. Hon medverkade i det historiska dramat "War & Peace" (2016) och serien "Taboo" (2017). Hon fick därefter internationellt erkännande genom anmärkningsvärda projekt som miniserien "Chernobyl" (2019) och serien "Fargo". Parallellt utvecklade hon en teaterkarriär och vann bland annat ett Laurence Olivier Award för sin porträttering av Sally Bowles i musikalen "Cabaret".

Minnesvärda roller i film

Inom film fick Jessie Buckley första uppmärksamhet 2017 med den oberoende filmen "Beast", som markerade hennes debut i en huvudroll. Hon fick sedan bredare erkännande med musikalfilmen "Wild Rose" (2018), där hon porträtterade en skotsk countrysångerska som drömde om framgång. Denna prestation gav henne en BAFTA-nominering för bästa kvinnliga huvudroll. År 2021 gav hennes roll i "The Lost Daughter" henne en Oscarsnominering för bästa kvinnliga biroll, vilket bekräftade hennes plats bland de mest lovande skådespelerskorna i sin generation.

En avgörande roll i "Hamnet"

Genombrottet kom 2026 med filmen "Hamnet", regisserad av Chloé Zhao och adapterad från romanen av Maggie O'Farrell. I detta historiska drama porträtterar Jessie Buckley Agnes Shakespeare, hustru till dramatikern William Shakespeare. Filmen utforskar parets sorg efter deras son Hamnets död, en händelse som tros ha inspirerat skapandet av tragedin Hamlet.

Jessie Buckleys prestation, som hyllades för sin känslomässiga intensitet, gav henne många utmärkelser under prisutdelningssäsongen, inklusive Golden Globes, BAFTAs och Critics' Choice Awards, innan hon vann Oscarsgalan. Vid Oscarsgalan 2026 i Los Angeles vann hon slutligen Oscar för bästa kvinnliga huvudroll, och skrev historia som den första irländska kvinnan att uppnå denna utmärkelse i denna kategori.

En karriär på uppgång

Jessie Buckley har etablerat sig som en av de mest respekterade skådespelerskorna inom internationell film. Hennes karriär, präglad av olika roller inom oberoende filmer, tv och teater, återspeglar en karriär byggd med höga krav. Efter framgången med "Hamnet" förväntas hon fortsätta att ta sig an stora filmprojekt, vilket bekräftar hennes status som en viktig skådespelerska för sin generation.

Med denna Oscar har Jessie Buckley nått en avgörande milstolpe i en karriär som redan hyllats av kritiker. På bara några år har den irländska skådespelerskan etablerat sig tack vare intensiva prestationer och konstnärliga val. Hennes triumf för "Hamnet" markerar inte bara en personlig invigning, utan också ett erkännande av en talang som konsekvent har bekräftats med vart och ett av hennes projekt.