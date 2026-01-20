Dolly Parton firar sin 80-årsdag med stil, iklädd en spektakulär klänning.

Countrymusikens drottning har bevisat det ännu en gång: vid 80 års ålder strålar Dolly Parton lika mycket som alltid och behåller sin legendariska humor. Den amerikanska ikonen firade sin födelsedag den 19 januari i en spektakulär outfit – en djupt urringad korsett prydd med strass – och en flerfärgad fjärilstårta lika glädjefylld som hennes personlighet. Genom detta livfulla framträdande gav "Jolene"-sångerskan sina fans ett kraftfullt budskap: vid 80 känner hon sig "bara i början" av ett nytt kapitel.

En färgglad fest

De delade bilderna visar Dolly Parton i en skimrande korsettklänning i lapptäcke, dekorerad med glittrande stenar och snörning som framhäver hennes ikoniska figur. I sitt berömda blonda hår och signaturmakeup blåser hon ut ljusen på sin gigantiska "80"-formade tårta... med en brandsläckare! En scen som är både rolig och typiskt "Dolly", ackompanjerad av hennes upplyftande låt "Light of a Clear Blue Morning".

"Jag har inte tid att åldras."

I en färsk intervju med tidningen People berättade sångerskan om sitt sinnestillstånd inför det nya decenniet. ”Folk säger till mig: ’Du kommer att fylla 80.’ Men vadå? Titta på allt jag har åstadkommit. Jag känner att jag bara har börjat”, sa hon. För henne är ålder bara en siffra: ”Om du låter dig själv bli gammal, så kommer du att bli det. Jag har inte tid att bli gammal.”

Lugnande nyheter om hans hälsa

Efter att ha orsakat oro bland sina fans 2025 på grund av hälsoproblem som tvingade henne att skjuta upp sitt uppehållstillstånd i Las Vegas, lugnade Dolly Parton dem: "Jag mår bra." Hon tackade till och med sina fans för deras meddelanden om kärlek och stöd, samtidigt som hon betonade att hon "inte hade för avsikt att sakta ner".

En konstnär som alltid blickar mot framtiden

Mellan nya musikaliska projekt, offentliga framträdanden och utställningar som bär hennes namn – som "Dolly Parton: Journey of a Seeker" på Country Music Hall of Fame – visar Dolly Parton att hon vid 80 års ålder fortsätter att inspirera. Trogen sin filosofi avslutar hon: "Jag vet inte vad jag ska göra imorgon, men jag kommer alltid att ge allt."

Dolly Parton firar sin 80-årsdag inte som en milstolpe, utan som en språngbräda. Med sin humor, generositet och oöverträffade stil förkroppsligar hon idén att talang och passion inte känner någon ålder. Vid 80 år böjer sig inte countrylegenden för tiden – hon får den att dansa.