Dua Lipas bröllop: sångerskan smälter fansens hjärtan med nya bilder

Den brittiska sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa har öppnat dörrarna för sitt bröllop. Hon delade de första bilderna från sitt äktenskap med den brittiske skådespelaren Callum Turner, som ska firas den 31 maj 2026, på sitt Instagramkonto. Bilderna fick omedelbart hennes miljontals följare.

Känsloladdade foton

Publikationen, delvis i svartvitt, avslöjar flera av dagens höjdpunkter. På ett foto väntar det nygifta paret, tillgivet, på en bänk i rådhuset. På ett annat går de ner för byggnadens trappor, hand i hand och leende, under en dusch av kronblad som kastas av deras nära och kära. En tredje bild visar dem omfamna varandra, brudens Dua Lipas bredbrättade hatt som försiktigt skymmer deras ansikten. En romantisk detalj: Dua Lipa höll en bukett isländska vallmoblommor i mjuka nyanser.

En bröllopsoutfit

För tillfället valde Dua Lipa en skräddarsydd couture-outfit, designad av hennes kreativa chef, Daniel Roseberry. Långt ifrån den traditionella brudklänningen valde hon en elfenbensfärgad ensemble bestående av en åtsittande kavaj och en asymmetrisk kjol. Looken kompletterades med en spektakulär hatt med bred brätte, vita handskar och matchande pumps med spetsiga tå. Bredvid sig valde Callum Turner diskret elegans, iklädd en marinblå kostym och slips i samma nyans.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg som delas av DUA LIPA (@dualipa)

Ett borgerligt äktenskap

Enligt pressrapporter sa paret "Ja" den 31 maj 2026 – ett datum som Dua Lipa själv bekräftade i bildtexten till sitt Instagram-inlägg – under en borgerlig ceremoni i Old Marylebone Town Hall i London. Händelsen firades privat med endast nära familj och vänner närvarande. Dua Lipa och Callum Turner, vars romans blev offentlig i början av 2024, hade förlovat sig innan de officiellt bekräftade sitt löfte 2025.

Genom att dela dessa bilder erbjuder Dua Lipa sina fans en sällsynt och rörande glimt av ett intimt ögonblick. Med couture-elegans, en högtidlig miljö och delade känslor markerar detta bröllop ett nytt, personligt kapitel för en av de mest följade artisterna i sin generation.