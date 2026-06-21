I strandkläder signalerar Elizabeth Hurley återkomsten av en sommartrend

Anaëlle G.
@elizabethhurley1 / Instagram

Den brittiska skådespelerskan, modellen och producenten Elizabeth Hurley delade på Instagram en strandlook som återupplivar en mycket praktisk sommartrend: kjolen – eller sarongen – som bärs över en tvådelad plagg.

Strandkjolen, en sommartrend

På bilden poserar Elizabeth Hurley med ryggen mot en vägg, framför några palmer i krukor. Över sin svarta strandoutfit bär hon lätta, böljande byxor, knutna i midjan och med höga slitsar på sidorna, vilket skapar illusionen av en omlottkjol. Den luftiga och eleganta effekten förvandlar en enkel strandoutfit till en verkligt snygg look. Detta plagg, designat för att bäras över en tvådelad baddräkt, kommer garanterat att bli ett av säsongens måsten.

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Ett inlägg delat av Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Ett föremål med hans eget varumärke

Det här valet var ingen slump. Elizabeth Hurleys outfit kommer faktiskt från hennes eget strandklädesmärke, som lanserades för ungefär tjugo år sedan. Elizabeth Hurley, både designer och musa, visar regelbundet upp sina kreationer på sitt Instagramkonto, vilket bekräftar hennes status som en ledande figur inom strandmode. Hon bär sin entreprenörshatt med samma naturliga lätthet som sina framträdanden på röda mattan.

Med den här looken bevisar Elizabeth Hurley återigen att hon bemästrar sommarmodets koder. Genom att återinföra kjolen som bärs över en bikini signalerar hon återkomsten av en trend som är lika elegant som praktisk. Den kommer garanterat att inspirera semesterfirare som letar efter sommaroutfitidéer.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
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