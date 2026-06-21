Millie Bobby Brown berättar om adoptionen som förändrade hennes liv med Jake Bongiovi.

Den brittiska skådespelerskan, producenten och entreprenören Millie Bobby Brown har gått med på att dela med sig av en mer intim del av sitt liv. Hon återupplevde nyligen sin adoptionserfarenhet, som hon såg som uppfyllandet av en barndomsdröm, tillsammans med sin make, den amerikanske modellen och skådespelaren Jake Bongiovi.

Ett sällsynt offentligt uttalande om hennes familjeliv

Känd för sin roll som Eleven i succéserien "Stranger Things" och för sina porträtt i "Enola Holmes", passade Millie Bobby Brown på ett medieframträdande för att dela med sig av sina personliga insikter. Hon talade i programmet "Not Gonna Lie ", som leds av Kylie Kelce. Under intervjun diskuterade hon öppet sin dotters ankomst och de familjeplaner hon och hennes man har för framtiden. Detta var ett sällsynt avvikelse från parets vanligtvis diskreta kommunikation, eftersom de är särskilt noga med att skydda sitt privatliv.

Adoption, en barndomsdröm

En av höjdpunkterna i intervjun var hennes berättelse om sin resa mot adoption. Millie Bobby Brown förklarade att detta engagemang härrörde från en livslång barndomsdröm, en hon hade vårdat sedan sina tidigaste år. "Jag har alltid, alltid velat adoptera", anförtrodde hon sig till Kylie Kelce. Den unga kvinnan talade känslosamt om sina barndomsminnen: "Det var alltid en del av mina barndomsdrömmar. Varje gång jag var hemma, vid ungefär fem eller sex års ålder, brukade mina föräldrar säga: 'Du hade dina dockor.' De var alla adopterade. Jag hade aldrig några själv. Och jag låtsades aldrig vara gravid." Detta vittnesmål säger mycket om den djupt personliga karaktären av hennes val.

Deras dotters ankomst sommaren 2025

Det var under sommaren 2025 som Millie Bobby Brown och Jake Bongiovi välkomnade sin dotter. En viktig milstolpe i livet för det unga paret, som hade gift sig bara några månader tidigare. Barnets ankomst, som firades diskret, markerade en vändpunkt för stjärnan som, vid bara några års ålder, upplever livshändelser som vanligtvis är reserverade för "äldre" kvinnor: en internationell karriär, äktenskap och moderskap. Det är en unik bana som hon fullt ut omfamnar och gör val som återspeglar vem hon är.

Önskan att en dag få bära ett barn

Även om Millie Bobby Brown såg sin första dröm gå i uppfyllelse genom adoption, har hon inte uteslutit möjligheten att en dag få egna barn. Under intervjun förklarade skådespelerskan att det fortfarande finns en del av hennes planer att utöka familjen, utan att överge sitt val av adoption. "Det är inte så att jag inte vill. Jag hoppas att det kommer att hända någon dag", anförtrodde hon. Innan hon tillade ett särskilt slående uttalande: "Adoption är kärlek, adoption varar för alltid." Ett sätt att påminna alla om att de två vägarna inte utesluter varandra, utan tvärtom kan samexistera inom samma familjeresa.

Ett projekt som har varit på gång länge

Ankomsten av deras lilla flicka var allt annat än ett spontant beslut. Millie Bobby Brown förklarade att hon gjorde omfattande research innan hon gav sig ut på detta äventyr med Jake Bongiovi. Skådespelerskan hämtade särskilt inspiration från sina studier i socialt arbete, som hon satsade på vid sidan av sin skådespelarkarriär. "Jag älskade adoptionsaspekten av mina kurser i socialt arbete; det var så viktigt och meningsfullt. Jag lärde mig också vad det innebar genom att prata med biologiska mödrar och läsa mycket om deras erfarenheter", förklarade hon.

Skådespelerskan betonade också att adoptionen var ett beslut som hon helt och hållet delade med hennes make, Jake Bongiovi. "Min man och jag tog oss tid att reflektera över den här historien och vad den här resan representerar. Och sedan satte vi igång", anförtrodde hon.

Genom att dela med sig av sin adoptionserfarenhet med sällsynt uppriktighet levererar Millie Bobby Brown ett personligt vittnesbörd som går utöver vanlig mediebevakning. Ett vittnesbörd som påminner oss, som hon så träffande sammanfattar, att "adoption är kärlek, adoption varar för evigt".