"Jag visste vem han var": Ester Expósitos avslöjande om Kylian Mbappé fascinerar fansen

Julia P.
@ester_exposito / Instagram

Ester Expósito, som tilldelades priset på Monte-Carlo Television Festival, gav en intervju där en särskild avslöjande fångade allas uppmärksamhet. När hon tillfrågades av mediebolaget Legend om Kylian Mbappé, vars namn har kopplats till hennes under de senaste månaderna, lät den spanska skådespelerskan en kort fras falla – ”Jag visste vem han var” – vilket omedelbart fascinerade hennes fans.

En kort referens till Kylian Mbappé

Sedan början av året har Ester Expósitos namn regelbundet kopplats till den franska fotbollsspelarens namn, och de två har setts tillsammans vid flera tillfällen. Ingen av dem har dock offentligt kommenterat vilken typ av koppling det handlar om. Ester Expósito har efter eget gottfinnande bara kortfattat tagit upp ämnet och helt enkelt erkänt att hon vet vem han är – en självklarhet med tanke på idrottarens globala berömmelse. Ester Expósito upprepade också sin önskan att skydda sin integritet och uppgav att hon inte vill att denna medieuppmärksamhet ska överskugga hennes karriär.

"Jag vet ingenting om fotboll."

Utöver denna anspelning var det framför allt hennes förhållande till fotboll som gjorde ett bestående intryck. ”Jag vet ingenting om fotboll! Jag har bara varit på en arena ett fåtal gånger i mitt liv. Hemma tittade ingen på matcher på tv”, erkände hon för Le Parisien . Och detta, trots den hets som omger sporten i Spanien: ”Även om Spanien är ett fantastiskt fotbollsland, har jag inte den kulturen”, förklarade hon.

En paradox med hans nya film

Detta erkännande är desto mer "läckert" eftersom det kommer i ett särskilt ögonblick i hennes karriär. Ester Expósito har precis avslutat inspelningen av "Baton", hennes första engelskspråkiga film, inspelad i USA, vars handling kretsar kring en fotbollsspelare. "Det är en värld jag upptäcker, och med den här filmen händer allt på en gång. Så jag börjar bli intresserad av det", förklarar hon, road av sammanträffandet.

En skådespelerska på uppgång

I Monte Carlo fick Ester Expósito Guldnymfen för bästa internationella nykomling, en belöning för hennes redan imponerande karriär. Hon blev internationellt känd genom serien "Elite" 2018, när hon bara var 18 år, och har sedan dess tagit sig an ett flertal projekt för att undvika att bli typecast. Hon kommer snart att synas i thrillern "Enfrentados: Marfil" samt i "Dante", som nyligen hade premiär på Tribeca Film Festival.

Mellan avvägda avslöjanden om sitt privatliv och ett uppriktigt erkännande av sin brist på fotbollskunskap bekräftar Ester Expósito sin diskreta natur, fast besluten att hålla fokus på sin karriär. En sak är säker: med sina internationella projekt kommer den spanska skådespelerskan och modellen att fortsätta skapa rubriker, först och främst för sin talang.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
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