"Vid klimakteriet blir vi marginaliserade": 54-åriga skådespelerskan Amanda Peet delar med sig av sina erfarenheter

Screen Amanda Peet dans le film « Seinfeld »

Den amerikanska skådespelerskan Amanda Peet sätter ord på en verklighet som delas av många kvinnor: i klimakteriet blir de "mindre åtråvärda" och "mindre synliga" i berättelser, på jobbet och till och med på skärmen. I serien "Your Friends & Neighbors" förkroppsligar hon denna upplevelse genom att spela Mel Cooper, en terapeut som går igenom klimakteriet.

En "katartisk" roll i serien "Sanna grannar, falska vänner"

I serien spelar Amanda Peet Mel, en femtioårig kvinna som inte reduceras till enbart en "sentimental medhjälpare" eller förpassas till rollen som "nyttig mamma". Scenerna från klimakteriet tas upp öppet och omfattar värmevallningar, humörsvängningar, sömnstörningar och ihållande begär. Skådespelerskan förklarar i flera intervjuer att det var "katartiskt" för henne att spela denna karaktär: hon upplever själv klimakteriet och anser att det är viktigt att detta skede inte behandlas som ett slut eller en skam.

Scenerna från klimakteriet i "Your Friends & Neighbors" är roliga, ofiltrerade och ibland väldigt realistiska, vilket förklarar varför de resonerar med en kvinnlig publik som ofta förbises i berättelser om medelåldern. Genom att välja att ta upp värmevallningar, irritabilitet och övergående familjerelationer ger serien detta skede av livet sin rättmätiga plats. Amanda Peet blir därmed en röst för en ofta tyst ålder, en som inte längre vill bli åsidosatt.

"Kvinnor hamnar på sidan vid klimakteriet"

I en intervju med tidningen People diskuterade Amanda Peet äldre kvinnors plats inom underhållning och samhälle. Hon uppgav att kvinnor över en viss ålder länge gjordes "osynliga, asexuella, åsidosatta", som om resten av deras liv efter klimakteriet reducerades till att vänta i kulisserna. För henne är det därför viktigt att karaktärer som Mel i "Your Friends & Neighbors" visar att ålder inte är detsamma som glömska: en kvinna kan vara trött, uppleva hormonella fluktuationer och ändå förbli aktiv.

En kamp mot "åldersrelaterad dysmorfi"

Amanda Peet talar också om "åldersrelaterad dysmorfi": idén att man mentalt förblir fast i trettioårsåldern, ofta 27, och kämpar med att acceptera att kroppen faktiskt har passerat femtio års ålder, med klimakteriet, rynkor, grått hår och identitetsfrågor. Hon belyser denna diskrepans mellan den verkliga kroppen och den inre bilden, vilket ger näring åt känslan av att vara "osynkroniserad" med vad samhället förväntar sig av en så kallad "mogen" kvinna.

Ett budskap om synlighet och värdighet

Genom sitt skådespeleri och sina offentliga uttalanden förespråkar Amanda Peet större synlighet för kvinnor i klimakteriet, både på film och i vardagen. Hon betonar att det inte räcker med att skådespela på skärmen: det är också viktigt att låta dessa kvinnor förbli i centrum för berättelser, projekt och beslutsprocesser, utan att degradera dem till en sekundär roll "efter" sin "ungdom".

Hennes vittnesmål påminner om andra skådespelerskors vittnesmål som Demi Moore eller Halle Berry, som alla fördömer hur kvinnor stöts ut så fort de överskrider en viss bild av åtråvärdhet.

Genom att ge en röst åt kvinnor som Amanda Peet, och genom att porträttera karaktärer som är förankrade i klimakteriets verklighet, hjälper serien "Dina vänner och grannar" till att förändra uppfattningar. Långt ifrån att vara ett slut, ses denna period som en omvandling, med sina utmaningar men också sin rikedom och komplexitet. Genom att bryta tystnaden och stereotyperna påminner Amanda Peet oss om att kvinnor över 50 varken ska försvinna eller anpassa sig till påtvingad osynlighet.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Sångerskan Sabrina Carpenters guldiga stövlar går verkligen inte obemärkt förbi.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

På Coachella 2026 (10-19 april) visade Sabrina Carpenter upp en retroinspirerad stil med färgglada silhuetter och djärva accessoarer....

"En lektion i stil": Michelle Obama använder chokladbrunt med inslag av guld

Michelle Obama har återigen visat upp sin oklanderliga stil och valt en monokromatisk chokladfärgad outfit, förstärkt med gulddetaljer...

Skådespelerskan Zoe Saldaña, iklädd en elegant klänning, avslöjar sina få tatueringar.

Under en nyligen genomförd fotografering för en stor tidskrift dök den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten Zoe Saldaña...

Med denna röda strandoutfit sätter modellen Emily Ratajkowski trenden för 2026.

På en solig strand dyker Emily Ratajkowski upp igen i en röd baddräkt som framhäver hennes figur. Hennes...

"Vi älskar den naturliga looken": Lizzo återupplivar en vintage strandoutfit

Den amerikanska sångerskan Lizzo gör sig på Instagram med en somrig fotografering där hon stolt visar upp sin...

Skådespelerskan Anne Hathaway skapar sensation i New York i en "vågad" klänning

Anne Hathaway gjorde en slående comeback i hjärtat av New York Fashion Week, där hon etablerade sig som...