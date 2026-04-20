Pamela Anderson, 58, återupplivar den här denimtrenden från 2000-talet.

Fabienne Ba.
@pamelaanderson / Instagram

Pamela Anderson gör en slående comeback med en stil som är djupt förankrad i denimestetik, med en högmidjad silhuett, åtsittande vid höfter och lår och sedan utsvängd nedtill. Denna look påminner omedelbart om vissa ikoniska jeans från 2000-talet. Skådespelerskan och modeikonen visar därmed att tidigare trender kan behålla all sin kraft.

En återgång till "väldigt skräddarsydda" jeans

Klänningen som Pamela Anderson bär har en skärning som är karakteristisk för slutet av 1990-talet och början av 2000-talet: en mycket hög midja, väldefinierade höfter, en åtsittande benlängd och en utsvängd öppning nedifrån. Denna struktur förstärker silhuetten genom att betona kurvorna på ett djärvt sätt. Länge förknippad med hennes 90-talsimage är denna estetik nu tillbaka med en annan tolkning: inte längre bara som en generationssymbol, utan som ett plagg som speglar en resa, en identitet.

Medan snittet förblir trogen denna anda, uppdaterar Pamela Anderson looken med mer diskreta val: en minimalistisk t-shirt, sneakers istället för skyhöga klackar och en "naturlig" frisyr. Denna kontrast återspeglar en utveckling i hennes image, från en "högkonstruerad ikon" till en kvinna som hävdar sin stil med större enkelhet.

En trend som slår igenom på sociala medier

Det utbredda antagandet av denna 2000-talsinspirerade silhuett, både på sociala medier och vid offentliga framträdanden, förstärker dess inverkan på yngre generationer. Dessa yngre generationer känner omedelbart igen bekanta visuella koder, uppdaterade för dagens smak. Denimmärken följer å sin sida efter genom att erbjuda mer högmidjade, åtsittande och lätt utsvängda snitt, vilket visar att denna stilistiska riktning går bortom ren nostalgi.

I slutändan är Pamela Andersons återkomst mer än bara en återgång till 2000-talet. Den illustrerar strukturerad denims förmåga att överskrida tiden genom att återuppfinna sig själv. Genom att med självförtroende återuppleva dessa snitt erbjuder Pamela Anderson en modern tolkning av en svunnen stil, där attityd trumfar ålder och mode blir en målarduk för personligt uttryck.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
"Vid klimakteriet blir vi marginaliserade": 54-åriga skådespelerskan Amanda Peet delar med sig av sina erfarenheter
Paris Hilton sätter sin livvakt på prov; videon roar internetanvändare.

