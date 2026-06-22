Ensamstående mamma efter sin skilsmässa, modellen Emily Ratajkowski, förklarar varför hon avvisar denna etikett.

Léa Michel
@emrata / Instagram

Den amerikanska modellen, skådespelerskan och författaren Emily Ratajkowski vägrar att definieras av en enda etikett. I en personlig essä publicerad på The Cut reflekterade hon över sin erfarenhet som ensamstående mamma efter skilsmässan – och över sitt avvisande av etiketten "skild ensamstående mamma", som hon anser vara "reduktiv".

Avvisa en reduktiv etikett

I denna introspektiva artikel berättar Emily Ratajkowski om kollapsen av sitt äktenskap med producenten Sebastian Bear-McClard, vilket inträffade ungefär sex månader efter födelsen av deras son, Sly, som nu är 5 år gammal. Paret gifte sig 2018, separerade 2022 och slutförde sin skilsmässa 2025. Hon beskriver övergången till moderskapet som "en brutal förändring till en ny verklighet", under en period som kändes "både flyktig och oändlig".

Kärnan i hennes argument är hennes obehag med termen "skild ensamstående mamma". Hon förklarar att hon länge fruktade denna situation innan hon ställdes inför den mycket tidigare än de flesta kvinnor. "Jag hade upplevt ett äktenskaps misslyckande när jag knappt var över 30", skriver hon och vägrar att bli placerad i en kategori hon anser vara "orättvis".

En uttalad "skurkeeran"

För att hantera detta nya liv, särskilt genom att återknyta kontakten med kvinnor, säger Emily Ratajkowski att hon tog på sig en roll: rollen som en "superskurk", en "kvinna som inte behöver något från män". Hon jämför sig själv med fiktiva karaktärer som Poison Ivy eller Catwoman, och anförtror sig att det att leva den här perioden i New York gav henne känslan av "en bohemisk och befriad tillvaro". "Det var min berättelse om hur jag var superskurk", sammanfattar hon.

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En återvunnen klarhet

Emily Ratajkowski erkänner dock ärligt karaktärens begränsningar. Bakom den okänsliga "skurkens" rustning låg en mycket verklig sårbarhet. "Trots min prestation var jag lika desorienterad och skör som jag var vid 20", medger hon och syftar på "ett rollspel utan substans". Denna insikt fick henne att inse att hon aldrig riktigt hade varit i samklang med sina egna ambitioner.

En engagerad feministisk röst

Detta vittnesmål är en fortsättning på Emily Ratajkowskis engagemang. Hon har under flera år skrivit hyllade essäer om kvinnors villkor, såsom hennes samling "Min kropp", som publicerades 2021, där hon bland annat fördömde överdrifterna inom mode- och underhållningsindustrin. Det är denna engagerade skrivstil som hon använder för en intim reflektion.

Genom denna essä förvandlar Emily Ratajkowski en smärtsam personlig upplevelse till en bredare reflektion över de etiketter som läggs på kvinnor. Genom att vägra att definieras av sin status påminner hon oss om att moderskap och skilsmässa inte definierar en identitet. Ett klart vittnesbörd som resonerar långt bortom hennes egen personliga berättelse.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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