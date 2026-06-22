Denna före detta basketspelare, som är 2,31 meter lång, har gått över till filmbranschen.

Han drömde om att bli basketstjärna. Det är i slutändan på vita duken som Robert Bobroczkyi lyser. Med sina 2,31 meter har rumänen inlett en Hollywoodkarriär som överraskar hans tidigare basketfans.

En "exceptionell" fysik från barndomen

Robert Bobroczkyi föddes den 17 juli 2000 i Arad, Rumänien, och överträffade förväntningarna redan från en mycket ung ålder. Enligt rapporter var han redan cirka 1,88 meter lång vid bara 8 års ålder, vilket överträffade sin mors längd. Vid 12 års ålder hade han redan överträffat sin far. Som vuxen är han nu 2,31 meter, en exceptionell längd som gör honom till en av de längsta personerna i sin generation. Denna snabba tillväxt är inte ett medicinskt mysterium: det har bekräftats att han inte lider av några tillväxtavvikelser, utan helt enkelt drar nytta av en exceptionell genetisk sammansättning.

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En familj av toppidrottare

Robert Bobroczkyi har till stor del sina föräldrar, båda skickliga idrottare, att tacka för sin "extraordinära" fysik. Hans far, Zsigmond Bobroczkyi, är en före detta rumänsk landslagsspelare i basket, 2,16 meter lång, som bland annat spelade tillsammans med NBA-jätten Gheorghe Mureșan. Hans mor, Brunhilde, en före detta volleyboll- och handbollspelare, är 1,85 meter lång. Uppvuxen i denna atletiska familj drogs den unge Robert naturligt till en karriär inom basket, där hans fysik verkade lova en ljus framtid.

En lovande start på planen

Den unge rumänens atletiska karriär började 2014 när den italienska klubben Stella Azzurra rekryterade honom till sin ungdomsakademi. Där spelade han center och bidrog till sitt lags seger i U15-mästerskapet. Han är erkänd för sina skott och passningsförmåga på mellandistans och korsade Atlanten 2016 för att börja på det prestigefyllda SPIRE Institute i Geneva, Ohio. Han blev en mediesensation och gav näring åt drömmarna om en framtida rumänsk NBA-stjärna. Han fortsatte sedan sina studier vid Rochester Christian University i Michigan och avslutade sin collegekarriär 2022.

En basketkarriär hämmad av ryggproblem

Medan hans karriärväg verkade bestämd, hann den fysiska verkligheten så småningom ikapp Robert Bobroczkyi. Den tidigare basketprospektet lider av svår skolios och kronisk ryggsmärta, direkta konsekvenser av hans så kallade exceptionella fysik.

Dessa hälsoproblem komplicerade gradvis hans idrottsliga strävanden på hög nivå, vilket slutligen satte stopp för hans professionella ambitioner inom basket. År 2022, i en amerikansk podcast, talade han själv om "utsikten att behöva se mot andra horisonter". En övergång han beskrev som "svår" för en ung man vars hela liv fram till dess verkade kretsa kring basketplanen.

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Från basketplanen till bioduken med Alien: Romulus

År 2024 tog Robert Bobroczkyis öde en oväntad vändning. Han gjorde sin filmdebut i "Alien: Romulus", den nionde delen i skräcksagan regisserad av Fede Álvarez. Han spelade "The Offspring", en hybrid av hälften människa, hälften Xenomorph som dyker upp i filmens sista akt.

Skådespelaren valdes på grund av sin unika fysik: hans långa, smala kropp och ovanliga gång gjorde att varelsen kunde väckas till liv med minimala digitala effekter. En stor del av föreställningen förlitade sig på smink och proteser, vilket krävde mellan fem och sex timmars förberedelser varje morgon.

En prestation som hyllades av hela filmteamet

Trots sin brist på skådespelarerfarenhet imponerade Robert Bobroczkyi på hela filmteamet. Regissören Fede Álvarez berömde offentligt hans arbete: "Han levererade en otrolig prestation för någon som aldrig hade gjort något liknande förut. Att vara lång är en sak – bredvid Cailee [Spaeny], som är 1,52 meter lång, är det magiskt. Men han hade en talang som häpnade oss alla."

Filmens visuella effektansvarige, Daniel Macarin, berättade för Variety: "Första gången jag såg rushen med den här skådespelaren, över 2 meter lång, i sin kostym, var det skrämmande." För att förbereda sig för rollen genomgick Robert Bobroczkyi flera månaders utbildning i skådespeleri och scenrörelser.

En biroll i Backrooms, ytterligare en mycket efterlängtad filmserie

Succén med filmen "Alien: Romulus" öppnade Hollywoods dörrar för den unge rumänske skådespelaren. År 2026 fortsatte Robert Bobroczkyi sin blomstrande karriär genom att gå med i rollistan i "Backrooms", den mycket efterlängtade filmatiseringen av skräckserien som föddes på sociala medier. Bobroczkyi porträtterar en skrämmande varelse och bekräftar därmed sin position som en skådespelare som specialiserar sig på oroande, större än livet-figurer. Det är en nisch där han följer i fotspåren av andra stora skådespelare som den bortgångne Neil Fingleton ("Game of Thrones", "X-Men").

Ett karriärbyte som berör yngre generationer

Utöver hans individuella prestationer, resonerar Robert Bobroczkyis karriärbana särskilt med hans generation. I en tid då många unga idrottare ser sina karriärer avbrutna av skador, visar hans resa att det är möjligt att återhämta sig och omvandla en fysisk egenskap till en professionell tillgång.

Vid sidan av sin skådespelarkarriär studerar han även cybersäkerhet vid Rochester Christian University, vilket visar att han vägrar att begränsa sig till en enda väg. Denna mångfacetterade strategi säger mycket om hans anpassningsförmåga.

Från basketplanen till vita duken har Robert Bobroczkyi skapat en av vår tids mest oväntade karriärövergångar. Den tidigare rumänske basketprospektet har i bara två filmer etablerat sig som en ledande figur inom samtida skräckfilm. Denna utveckling bevisar att slutet på en sportkarriär också kan vara början på ett nytt äventyr – ibland mycket mer överraskande än någon kunnat föreställa sig.