Gravid med sitt andra barn visar Kaley Cuoco upp sin mage på röda mattan

Anaëlle G.
@kaleycuoco / Instagram

Några veckor efter att hon tillkännagav sin andra graviditet gjorde den amerikanska skådespelerskan och exekutiva producenten Kaley Cuoco sitt första framträdande på röda mattan i Los Angeles. Hon visade stolt upp sin mage i en elegant svart klänning.

En elegant svart klänning

För den här utflykten valde Kaley Cuoco något säkert: en lång svart klänning. Böljande och elegant, klänningen omfamnade delikat hennes gravida figur och framhävde vackert hennes mage. Skådespelerskan kombinerade den med matchande pumps och lager på lager, fina guldhalsband för en touch av glitter. En avslappnad chic look, både diskret och raffinerad, perfekt anpassad till tillfället. Med ett brett leende mot fotograferna placerade hon händerna under magen i en öm och beskyddande gest.

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Ett mycket efterlängtat första framträdande

Denna utflykt var betydelsefull: det markerade Kaley Cuocos första framträdande på röda mattan sedan hon tillkännagav sin graviditet. Hon var där för premiären av en ny serie i Los Angeles, vilket gav henne möjlighet att kombinera professionella förpliktelser med att fira denna lyckliga tid. Synbart strålande, dolde Kaley Cuoco inte sin glädje över utsikten att utöka sin familj.

En andra liten flicka

Tidigare denna månad avslöjade Kaley Cuoco och hennes partner, skådespelaren Tom Pelphrey, att de väntade sitt andra barn, en flicka. Paret, som redan är föräldrar till en dotter, tillkännagav nyheten på Instagram med en bild på en rosa hjärtformad tårta. "Att göra vår lilla familj komplett, vilken dröm som går i uppfyllelse", skrev skådespelerskan och tillade att denna andra graviditet hade varit "lite mer händelserik, men jag är så otroligt tacksam".

Med detta strålande framträdande bekräftar Kaley Cuoco att hon verkligen njuter av sin graviditet. Med en svart klännings elegans och en blivande mammas uppenbara glädje gjorde hon ett enkelt men rörande framträdande. Inte helt oväntat gladde detta hennes fans.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
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