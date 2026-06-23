"Jag klippte av massor av mitt hår": Meghan Trainor överraskar sin familj med en ny frisyr

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Meghan Trainor valde en dramatisk hårförvandling – och såg till att fånga familjens reaktion. Hon bytte sitt långa blonda hår mot en betydligt kortare frisyr, som hon visade för sina nära och kära framför kameran. Reaktionerna var inte riktigt vad hon hade förväntat sig, vilket resulterade i ett ögonblick som var både ömt och roligt.

En märkbar hårförändring

Meghan Trainor, känd för sitt långa blonda hår, bestämde sig för att förändra allt genom att anta en kort bob, som hon kallade sin "mamma bob". Denna förändring var desto mer överraskande med tanke på att hon bara några dagar tidigare fortfarande bar sin vanliga långa frisyr på sin mans födelsedagsfest. För denna förvandling anförtrodde Meghan Trainor uppgiften till hårstylisten Anyssa Maciel, baserad i Los Angeles. "Jag skaffade en "mamma bob" och bara Daryl lade märke till det, haha. Tack, jag älskar det!" skrev hon till bilden.

En familjeuppenbarelse

I en video som delats på Instagram ser Meghan Trainor både exalterad och lite nervös ut inför att visa upp sin nya frisyr. Hon ses justera håret innan hon går in i rummet där hennes man, den amerikanske skådespelaren Daryl Sabara, är, och väntar på hans reaktion. Det tar bara några sekunder för honom att märka förändringen: överraskad komplimangerar han snabbt sin fru, följt av en öm kram. Detta räckte för att lugna Meghan Trainor.

Oväntade reaktioner

Men alla i hushållet var inte lika uppmärksamma. Senare i videon försöker Meghan Trainor förgäves att uppmärksamma de andra familjemedlemmarna på sin förvandling. Synligt förvånad över att ingen märkte skillnaden slutar hon med att skratta. "Det är så annorlunda. Jag klippte bort massor av slingor!" säger hon road och betonar förändringens omfattning.

När hennes barn blir inblandade

Meghan Trainor frågade också sina barn om deras synpunkter. Trebarnsmamman frågade dem "vad som var fel med hennes utseende". Till en början kunde en av hennes söner inte identifiera förändringen; det krävdes några ledtrådar för honom att slutligen inse att hans mammas frisyr hade förändrats. En spontan och humoristisk scen som roade internetanvändare mycket.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Meghan Trainor (@meghantrainor)

Ett lättsamt och intimt ögonblick

Utöver anekdoten ger den här videon en rörande inblick i Meghan Trainors vardag. Medan de flesta av hennes familjemedlemmar tog lite tid på sig att reagera, verkade hennes mans åsikt betyda mer än något annat. Meghan Trainor, som katapulterats till berömmelse genom sin globala hit "All About That Bass", tvekar inte att dela dessa vardagliga ögonblick med sina miljontals följare.

Med denna "mamma-bob" har Meghan Trainor gjort en djärv hårförvandling. Och även om inte alla i hennes familj omedelbart lade märke till hennes nya klippning, verkar Meghan Trainor själv nöjd med sitt val. En förvandling som perfekt återspeglas i detta familjeögonblick, som är både roligt och rörande.