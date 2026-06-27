"En spansk gudinna": Rosalía väljer en arkitektonisk klänning som leker med volymer

Léa Michel
@rosalia.vt / Instagram

Den spanska sångerskan Rosalía delade ett foto på Instagram i en spektakulär arkitektonisk klänning, där hon lekte med volym och kontraster. Hennes utseende fängslade hennes följare – vissa kallade henne till och med en "spansk gudinna".

En arkitektonisk klänning i glacialblått

Kärnan i denna look var en strukturerad klänning i en delikat isblå nyans. Den skulpturala designen hade en djup halsringning som accentuerades av vita spetsar – en del flätade, andra lösa – som löpte ner längs framsidan. Denna grafiska detalj gav plagget djup och rörelse. Långt ifrån att vara en enkel klänning var det en sann modekreation, tänkt som ett spel av texturer och linjer.

Ett mästerligt samspel mellan volymer

Den här klänningen var främst avsedd för volym. Fållen spelade en kontrast: kort framtill, den förlängdes i ett långt, böljande släp baktill. Denna asymmetri gav silhuetten en teatralisk men ändå eterisk kvalitet. För att förankra denna eteriska ensemble valde Rosalía knähöga svarta stövlar och stylade håret i en elegant, hög knut. En perfekt balans mellan mjukhet och djärvhet.

Ett framträdande på Harvard

Det här inlägget var inget vanligt foto. I bildtexten skrev Rosalía helt enkelt "anlände till Harvard", vilket antydde att den här looken valdes för ett framträdande på det prestigefyllda amerikanska universitetet. En högtidlig miljö, där Rosalías eleganta, arkitektoniska klädsel gav en touch av modernitet och djärvhet. Inte helt oväntat berömde hennes följare hennes utseende överväldigande och överöste det med beundrande komplimanger.

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Ett inlägg som delas av LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Med denna arkitektoniska, isblå klänning skapade Rosalía ett spektakulärt men ändå raffinerat utseende. Genom att leka med volym, kontraster och grafiska detaljer bevisade hon återigen sin oklanderliga stilkänsla. Inte helt oväntat gladde detta hennes fans – och kommer garanterat att inspirera modeentusiaster överallt.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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