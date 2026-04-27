Den här duon som Harper Beckham valt kan mycket väl bli säsongens inspiration.

När Victoria Beckham firade sitt nya samarbete med Gap i New York var det hennes dotter Harper, lika slående som sin mamma, som fångade allas uppmärksamhet. Vid 14 års ålder hade tonåringen redan en helt egen stil, i skarp kontrast till sin mammas couture-elegans.

Ett sällsynt mor-dotter-framträdande i New York

Den 24 april 2026 anordnade den brittiska modedesignern och affärskvinnan Victoria Beckham ett Nordstrom-evenemang i New York för att fira sitt samarbete med Gap. Harper Beckham dök upp tillsammans med sin mamma vid evenemanget – ett ögonblick desto mer anmärkningsvärt med tanke på dotterns sällsynta offentliga framträdanden. Bilderna, som Victoria publicerade på hennes Instagram-stories, blev snabbt virala på sociala medier.

Det som slog betraktare mest var den kusliga likheten mellan mor och dotter. Harper bar en blond frisyr med mittskiljning, vilket direkt påminde om Victorias nya gyllenblonda slingor, som presenterades några dagar tidigare under ett framträdande i Today Show den 21 april. Två generationer, två stilar, en signaturfrisyr.

Modeduon med crop top och låg midja

Medan hennes mamma valde en strukturerad midiklänning i färgblock – puderrosa, himmelsblått och grått – valde Harper en diametralt motsatt stil. Gymnasieeleven bar en kortärmad svart crop top som avslöjade hennes mage, i kombination med vida, låga svarta byxor. Sandaler med öppen tå gav en touch av elegans utan att kompromissa med lookens avslappnade känsla. En monokrom, minimalistisk outfit som definitivt var trendig med Gen Alpha-estetiken.

En kontrasterande duo som håller på att bli en trend i sig

Kontrasten mellan de två outfitserna – en couture-inspirerad och färgglad, den andra avslappnad och monokrom – väckte lika mycket reaktioner som själva evenemanget. Många såg det som en perfekt illustration av hur mode förs vidare och omtolkas mellan generationer. Harper Beckham, med denna enkla crop top och låga midja, kan ha omedvetet skapat en av vårens mest kopierade looks.

Genom att blanda avslappnad stil med uppdaterade referenser från år 2000 bekräftar Harper Beckham att nästa generations mode redan är här. I kontrast till Victoria Beckhams polerade elegans förkroppsligar hennes crop top och låga byxor en ny generation som inte är rädd för att bryta mot reglerna. En sak är säker: den här looken, som upptäcktes i New York, kan mycket väl bli säsongens mest åtråvärda avslappnade uniform.