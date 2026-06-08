Vid 50 års ålder delar skådespelerskan Charlize Theron med sig av skönhetsritualen hon inte kan leva utan.

Fabienne Ba.
@charlizeafrica / Instagram

När hon frågas om sin hudvårdsrutin tvekar Charlize Theron inte en sekund. Den sydafrikansk-amerikanska skådespelerskan, producenten och modellen tillskriver sin lyster ett enda steg: rödljusterapi.

Skönhetsbekännelsen som blev viral på sociala medier

Allt började med en intervju för videon "Ask Me Anything" . När hon fick frågan om den enda hudvårdsprodukten hon absolut inte kunde leva utan tvekade inte Charlize Theron. "Åh, jag är besatt av de här hudvårdslasrarna. Jag har mina med mig hela tiden. Jag har den här modellen, jag har den andra, jag har allihop", erkände hon innan hon tillade med ett halvt skratt: "Jag skulle kunna bo inuti en röd laser eller ett rött ljus när som helst – jag skulle vara väldigt glad."

Ett spontant uttalande, långt ifrån anekdotiskt. Några månader tidigare, under en amerikansk podcast, talade Charlize Theron om ämnet i lika entusiastiska ordalag: "Jag lever permanent med rödljusmask. Det är det enda jag har gjort de senaste två åren där jag har tänkt 'wow, jag ser verkligen skillnad'."

Vad är egentligen det röda ljuset?

Bakom detta namn ligger en behandlingsteknik som kallas rödljusterapi, eller mer exakt, röd LED-terapi. Principen är enkel: huden exponeras för korta ljusvåglängder, vanligtvis mellan 630 och 700 nanometer. Dessa vågor penetrerar de ytliga lagren av epidermis och stimulerar, enligt tillgängliga data, kollagenproduktion och cellaktivitet djupt inne i huden. Ingreppet är icke-invasivt, smärtfritt och kräver ingen återhämtningstid, och har snabbt etablerat sig som ett skonsamt alternativ till mer invasiva ingrepp.

Hollywood vill ha mer

Charlize Theron är inte den enda som har införlivat röda lysdioder i sin dagliga rutin. Victoria Beckham, som har gjort sin hud till en av de synliga markörerna för sitt skönhetsmärke, har offentligt rekommenderat dem vid flera tillfällen. Den brittiska skådespelerskan Elizabeth Hurley har också erkänt att hon använder dem dagligen.

Alla tre delar en gemensam metod: en gradvis, långsam men konsekvent behandling snarare än en snabb utbrott av lyster. Denna filosofi ligger i linje med en bredare trend inom modern skönhet – ibland kallad "hudinvestering" – där resultat byggs upp över tid, inte genom en enda intervention.

Genom att öppet visa upp sin dagliga användning av rött ljus erbjuder Charlize Theron mycket mer än ett hudvårdstips. Hon skisserar subtilt en viss skönhetsfilosofi i femtioårsåldern: en filosofi baserad på tålamod och en viss grad av självförtroende för den egna imagen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Vid 93 års ålder visar denna skådespelerska en elegans som fortsätter att fascinera.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vid 93 års ålder visar denna skådespelerska en elegans som fortsätter att fascinera.

Vid den första Londonupplagan av Power of Women-utmärkelserna (en årlig ceremoni som hyllar inspirerande kvinnor och deras prestationer)...

Åratal efter att ha spelat in en scen vid 13 års ålder utkämpar denna skådespelerska en exempellös kamp

Den tyska skådespelerskan och modellen Nastassja Kinski har just vunnit en historisk seger. Efter en decennielång rättslig strid...

Skådespelerskan Anne Hathaway förvandlar pyjamas till ett elegant plagg, och resultatet är överraskande.

I New York väckte den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway nyligen uppmärksamhet med en outfit som suddar ut gränserna...

Iklädd en lång kjol bevisar denna kurviga influencer att en detalj kan göra hela skillnaden.

Under ett besök vid Franska Öppna 2026 bevisade den fransk-serbiska innehållsskaparen Militza Yovanka (@militzayovanka) återigen sin talang för...

Bella Hadids senaste vintage-strandlook väcker uppståndelse

Den amerikanska modellen Bella Hadid verkar mer bekväm med sin image än någonsin. Efter ett omtalat framträdande i...

"Atletiska armar": Jennifer Garner strålar i en orange utskuren klänning

Den amerikanska skådespelerskan Jennifer Garner är en av Hollywoods mest älskade skådespelerskor. För en ny sommarfotografering gick hon...