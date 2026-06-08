Vid 50 års ålder delar skådespelerskan Charlize Theron med sig av skönhetsritualen hon inte kan leva utan.

När hon frågas om sin hudvårdsrutin tvekar Charlize Theron inte en sekund. Den sydafrikansk-amerikanska skådespelerskan, producenten och modellen tillskriver sin lyster ett enda steg: rödljusterapi.

Skönhetsbekännelsen som blev viral på sociala medier

Allt började med en intervju för videon "Ask Me Anything" . När hon fick frågan om den enda hudvårdsprodukten hon absolut inte kunde leva utan tvekade inte Charlize Theron. "Åh, jag är besatt av de här hudvårdslasrarna. Jag har mina med mig hela tiden. Jag har den här modellen, jag har den andra, jag har allihop", erkände hon innan hon tillade med ett halvt skratt: "Jag skulle kunna bo inuti en röd laser eller ett rött ljus när som helst – jag skulle vara väldigt glad."

Ett spontant uttalande, långt ifrån anekdotiskt. Några månader tidigare, under en amerikansk podcast, talade Charlize Theron om ämnet i lika entusiastiska ordalag: "Jag lever permanent med rödljusmask. Det är det enda jag har gjort de senaste två åren där jag har tänkt 'wow, jag ser verkligen skillnad'."

Vad är egentligen det röda ljuset?

Bakom detta namn ligger en behandlingsteknik som kallas rödljusterapi, eller mer exakt, röd LED-terapi. Principen är enkel: huden exponeras för korta ljusvåglängder, vanligtvis mellan 630 och 700 nanometer. Dessa vågor penetrerar de ytliga lagren av epidermis och stimulerar, enligt tillgängliga data, kollagenproduktion och cellaktivitet djupt inne i huden. Ingreppet är icke-invasivt, smärtfritt och kräver ingen återhämtningstid, och har snabbt etablerat sig som ett skonsamt alternativ till mer invasiva ingrepp.

Hollywood vill ha mer

Charlize Theron är inte den enda som har införlivat röda lysdioder i sin dagliga rutin. Victoria Beckham, som har gjort sin hud till en av de synliga markörerna för sitt skönhetsmärke, har offentligt rekommenderat dem vid flera tillfällen. Den brittiska skådespelerskan Elizabeth Hurley har också erkänt att hon använder dem dagligen.

Alla tre delar en gemensam metod: en gradvis, långsam men konsekvent behandling snarare än en snabb utbrott av lyster. Denna filosofi ligger i linje med en bredare trend inom modern skönhet – ibland kallad "hudinvestering" – där resultat byggs upp över tid, inte genom en enda intervention.

Genom att öppet visa upp sin dagliga användning av rött ljus erbjuder Charlize Theron mycket mer än ett hudvårdstips. Hon skisserar subtilt en viss skönhetsfilosofi i femtioårsåldern: en filosofi baserad på tålamod och en viss grad av självförtroende för den egna imagen.