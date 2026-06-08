Gravida Aubrey Plaza visar upp sin mage på röda mattan

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Aubrey Plaza upplever en av de mest intensiva perioderna i sitt privatliv. Hon dök nyligen upp på röda mattan vid Tony Awards i New York, tillsammans med sin partner Chris Abbott. Och hennes bebismage, som hon gärna visade upp, drog omedelbart allas uppmärksamhet till sig.

En kolumnklänning

För tillfället valde Aubrey Plaza en lång svart klänning med tunna vita vertikala ränder. Ett perfekt skräddarsytt plagg som omfamnade hennes figur samtidigt som det varsamt anpassade sig till graviditetens kurvor. Hon kompletterade sin look med en avsiktligt minimalistisk stil: långt hår med enkel lös passform, diskret smink och inga iögonfallande smycken. En raffinerad stil som lät hennes silhuett och själva ögonblicket stå i centrum. På flera bilder syns skådespelerskan vila en beskyddande hand på magen – en öm gest som nu har blivit en klassiker bland gravida kändisar.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Aubrey Plaza HQ (@aubreyplazahq)

Ett vetande utseende

Vid sidan av Aubrey Plaza matchade Chris Abbott sin look perfekt med sin partners. Den amerikanske skådespelaren dök upp i en svart sammetssmokingkavaj, vit skjorta, svart slips och svarta byxor. En ren och diskret elegans, perfekt i linje med kvällens anda.

Detta framträdande hade en särskild betydelse för paret. Chris Abbott nominerades till bästa manliga biroll för sin porträttering av Biff Loman i nyinspelningen av Arthur Millers ikoniska pjäs "Death of a Salesman", en produktion som fick inte mindre än nio Tony Award-nomineringar 2026.

En graviditet bekräftad i april förra året

Tidigt i vår bekräftade paret att de väntade sitt första gemensamma barn. Aubrey Plaza talade offentligt för första gången i podcasten "SmartLess", med avväpnande uppriktighet: "Tja, det finns en bebis inuti mig", erkände hon och tillade: "Jag har alltid, alltid, alltid velat veta hur det kändes. Det här äventyret verkar så intressant."

Med detta strålande framträdande vid Tony Awards 2026 markerar Aubrey Plaza en viktig milstolpe i sitt liv. Paret, som delar många professionella projekt – från off-Broadway-teater till filmen "Black Bear" från 2020 – verkar närma sig detta nya kapitel med lika mycket medkänsla som diskretion.