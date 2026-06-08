I en utskuren klänning gör modellen Kaia Gerber ett slående framträdande i Paris.

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

Kaia Gerber har återigen befäst sin status som en modeikon för sin generation. Den amerikanska modellen och skådespelerskan skapade furore på en parisisk fest som anordnades av konstnären JR och entreprenören Evan Spiegel. Hennes outfit, som perfekt förkroppsligar den franska huvudstadens anda, gick verkligen inte obemärkt förbi.

En axelbandslös topp med utskärningar

På de bilder som cirkulerat sedan dess poserar Kaia Gerber i en lång svart klänning med en tydligt arkitektonisk skärning. Den axelbandslösa läderöverdelen strukturerar silhuettens övre del och ger hela plagget en nästan skulptural dimension. Denna couture-strategi påminner om de stora modehusens experiment med läder som ett ädelt material.

Det är utan tvekan de små urskärningarna framtill som gör detta plagg så slående. Strategiskt placerade över framsidan av överdelen skapar de grafiska öppningar som ger tyget rörelse. En mycket modern stilsignatur som de senaste säsongerna blivit populär på de mest trendiga catwalks i modevärlden.

Asymmetriska strumpor med slits

Klänningen blossar sedan ut i en trapetsformad kjol, där asymmetrin är plaggets verkliga signatur. På vänster sida reser sig fållen skarpt, vilket skapar en hög slits i sidan som avslöjar hela Kaia Gerbers ben med varje steg. Kontrasten fungerar direkt: allt är exakt placerat, från den strukturerade livstycket till kjolens asymmetriska drapering. Ögat följer silhuetten från topp till tå utan att någonsin stanna upp – precis den visuella effekt som eftersträvas av de mest genomtänkt designade framträdandena på röda mattan.

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En look utan accessoarer

Istället för att överbelasta silhuetten valde Kaia Gerber att avstå från accessoarer. Inga smycken, ingen väska, inga lager: bara klänningen talar. En minimalistisk inställning som perfekt passar plaggets haute couture-anda och låter själva plagget glänsa. När det gäller hår och smink gjordes samma diskreta val: en mjuk föning och diskret smink för att inte förringa klänningens utseende.

Med denna utskurna klänning och höga slits gjorde Kaia Gerber ett av sina mest slående parisiska framträdanden. Den visade att mode, när det är noggrant utformat, inte behöver några utsmyckningar för att glänsa. Och att en väl vald silhuett i ett stycke ibland kan säga allt.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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