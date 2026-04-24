Sångerskan Angèle skapar sensation i en asymmetrisk vit tyllklänning

Fabienne Ba.
@angele_vl / Instagram

Under ett slående framträdande på Flames 2026 röda mattan fängslade den belgiska sångerskan och låtskrivaren Angèle alla med sin oklanderliga och eteriska silhuett. Hennes vita tyllklänning, både strukturerad och böljande, gjorde omedelbart ett bestående intryck.

Ett minnesvärt framträdande på Flames 2026

Vid Flammes 2026-ceremonin (en ceremoni som hyllar och ompositionerar populärkultur) dök Angèle upp på röda mattan i en outfit som snabbt fångade fotografernas uppmärksamhet. Där för att dela ut ett pris gjorde hon ett starkt intryck tack vare sitt poetiska stilval.

En tyllklänning med skulptural volym

Hon bar en asymmetrisk vit tyllklänning, tänkt som ett eteriskt plagg som lekte med kontrasterande volym. Den strukturerade livstycket accentuerade hennes figur, medan kjolen växlade mellan skirt tyg och överlägg. Den asymmetriska snittet skapade en konstant visuell rörelse, förstärkt av tylllagren som gav hela plagget ett nästan svävande, lätt utseende.

En silhuett balanserad mellan delikatess och teatralitet

Detta samspel av volymer gav hennes outfit en nästan teatralisk dimension. Lätta tyger föll ner och skapade en texturerad effekt som följde Angèles varje steg. Klänningen pendlade således mellan mjukhet och visuell effekt. För att komplettera denna skapelse valde sångerskan silverfärgade pumps, vilket gav en subtil kontrast till den monokroma ensemblen.

Ytterligare ett bevis på hans stilkänsla

Med detta framträdande bekräftar Angèle återigen sin förkärlek för djärva, ofta poetiska och konceptuella kläder. Hennes modeval återspeglar en igenkännbar estetik, där tygernas mjukhet möter mer djärva konstruktioner.

I denna asymmetriska vita tyllklänning gör Angèle ett elegant och teatraliskt framträdande på Flammes 2026. En eterisk silhuett som bekräftar hennes status som en modeikon på den aktuella musikscenen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
