Heidi Klum lyser upp stranden med en bronsfärgad look

Bara några dagar efter att ha gjort ett flertal uppmärksammade framträdanden på Croisetten har Heidi Klum återvänt till stranden. Den tysk-amerikanska modellen, TV-presentatören och skådespelerskan publicerade en video på sig själv poserande i en skimrande bronsfärgad baddräkt.

En skimrande bronsfärgad look som fångar ljuset

På sitt Instagramkonto delade Heidi Klum en video och en serie foton tagna på en vit sandstrand. Hon bär en tvådelad baddräkt i en smält bronsfärgad nyans, subtilt bestridd med skimrande paljetter som fångar ljuset. Det minimalistiska plagget, med sina tunna axelband och djupgående halsringning, är desto mer slående mot bakgrunden av det djupblå havet.

Framför kameran leker Heidi Klum med ljuset, vänder sig om, dröjer sig kvar på en drivvedsstam och utforskar rummets alla vinklar. Detta gladde hennes följare, som snabbt översvämmade inlägget med kommentarer.

En kampanj av Calzedonia

Även om bilden ser ut som en semesterbild är det faktiskt en kampanj. Heidi Klum har återigen valts ut att representera strandkollektionen från Calzedonia, det italienska märket som hon har samarbetat med i flera år.

I samma karusell syns modellen i två andra sommaroutfits: en bränd orangefärgad tvådelad klänning med halterneck och en annan i anisgrönt med djup V-ringning, utsmyckad med en silvermetallisk detalj. Mjukt, vågigt blont hår stylat med mittskillnad, gyllene hy, naturlig skönhet: Heidi Klums signaturlook, i all sin studerade enkelhet.

Dessutom finns det ytterligare en bild där hon poserar i en zebramönstrad, rygglös tvådelad klänning. Denna touch av fantasi bryter upp den monokromatiska looken från de andra plaggen och cementerar den här kampanjen som en av säsongens mest efterlängtade.

Från Cannes röda matta till den vita sanden

Detta mellanspel vid havet kommer bara några dagar efter Heidi Klums omtalade framträdanden på Croisetten. Vid filmfestivalen i Cannes 2026 visade hon upp en rad spektakulära klänningar. Till öppningsceremonin den 12 maj valde hon en persikofärgad Elie Saab-klänning med djup, rynkad halsringning, prydd med en rosa blomma i mitten. Sedan, den 18 maj, vid visningen av filmen "Fjord", dök hon upp i en hudfärgad korsettklänning täckt av guldbroderad Alençon-spets, vilket skapade en sjöjungfrusilhuett.

Från millimeterprecis guldspets till varm sand bekräftar Heidi Klum sin talang för att sömlöst övergå från en värld till en annan.