Skådespelerskan Sharon Stone berättar om oenigheten som markerade slutet på hennes äktenskap.

Sharon Stone gick med på att tala öppet om ett av de mest smärtsamma ögonblicken i sitt liv. I den amerikanska podcasten " The Person Who Believed In Me ", som leds av David Begnaud, avslöjade den amerikanska skådespelerskan och filmproducenten varför hennes andra äktenskap tog slut.

En diagnos som förändrar allt

Allt började i början av 2000-talet. Vid den tiden fick Sharon Stone veta att hon hade flera tumörer. En av dem var särskilt alarmerande. "Den var större än hela min vänstra sida av bröstet", anförtrodde hon. Läkaren kom hem till henne för att förklara nästa steg: han rekommenderade en akut bilateral mastektomi.

”När de når den storleken vet vi i allmänhet, redan innan vi opererar, att det är cancer”, förklarade han för henne. Sharon Stone visste dock innerst inne att det inte var det. ”Jag sa till honom: ’Jag har inte cancer.’ Och han svarade: ’Det kan du inte bestämma.’ Och jag sa: ’Ja, det kan jag. Jag bestämmer.’” En intuition som senare skulle visa sig stämma.

Beslutet att utföra en bilateral mastektomi

Trots sina övertygelser valde "Basic Instinct"-skådespelerskan att genomgå operationen. "För jag skämtar inte", förklarade hon enkelt. Ett beslut som styrdes av försiktighet snarare än rädsla – och ett som läkarna skulle applådera: "Om jag hade fler patienter som henne skulle vi ha fler kvinnor i livet idag", anförtrodde hennes kirurg. En röst saknades dock: hennes dåvarande makes. Och det var just där som allt förändrades.

Reaktionen som signalerade slutet

”Min man sa: ’Det är löjligt.’ Och han reste sig upp och lämnade rummet”, berättar hon. När Sharon Stone tillfrågas om orsaken till sin ilska ger hon ett entydigt svar: hennes man var rasande, inte över tanken att hon kanske var sjuk, utan över tanken att hon var villig att ta bort bröstimplantaten. ”Jag fattar besluten, inte han”, svarar hon. Skadan var dock skedd. ”Det var slutet på äktenskapet. Det var över. Han var klar med mig. (...) Han tyckte att jag fattade för många beslut på egen hand”, sammanfattar hon.

Ett äktenskap mellan 1998 och 2004, och en detalj som avslöjades senare

Även om Sharon Stone inte namngav personen i fråga, gör sammanhanget det enkelt att identifiera hennes exman: det är Phil Bronstein, en amerikansk journalist som hon gifte sig med 1998 innan paret officiellt separerade 2004. När det gäller tumörerna kommer de i slutändan att visa sig vara godartade – skådespelerskan kommer därför inte att ha behövt en bilateral mastektomi.

År 2021 avslöjade hon dock ytterligare en smärtsam episod relaterad till samma ingrepp: hennes dåvarande kirurg påstås ha implanterat större bröstproteser än vad som överenskommits, utan hennes samtycke. Denna serie av händelser säger mycket om vad kvinnor kan uppleva i sin relation med sina egna kroppar.

Genom detta vittnesmål belyser Sharon Stone det som för många fortfarande är tabu: svårigheten vissa kvinnor möter när det gäller att få sina medicinska val respekterade av sin omgivning. Hon påminner oss också om att inget beslut av en sådan personlig karaktär någonsin ska bli föremål för någons bedömning, inte ens någons närstående.