"Euphoria"-serien: Alexa Demie förklarar varför en scen gjorde henne djupt obekväm

Alexa Demie börjar sakta komma ur berömmelsens dimma. Den amerikanska skådespelerskan och modellen, som spelar Maddy Perez i "Euphoria" (HBO), har just gett en sällsynt redogörelse för sina år på inspelningsplatsen. Och särskilt för en scen som, år senare, fortfarande tynger henne tungt.

Rädslan att förlora sin roll, snarare än press från någon.

Medgivandet är enkelt. Väldigt ung när serien började – första sändningen 2019 – berättar Alexa Demie hur hon upprepade gånger gick med på att filma scener utan kläder av rädsla för att bli ersatt . ”Jag tänkte att om jag sa nej till de scenerna skulle jag inte få rollen, inte för att någon hade sagt det till mig. Utan för att jag var så ung och inte visste”, anförtrodde hon sig i en intervju med The Hollywood Reporter . Denna nyans illustrerar hur outtalad pressen kan vara i filmbranschen – ett arv från en filmkultur som många skådespelerskor nu talar ut om.

En scen chockerade henne särskilt

Av de scener Alexa Demie nämner sticker en ut särskilt: en sekvens där hennes karaktär är otrogen mot Nate, spelad av Jacob Elordi. ”Jag säger inte att jag inte gillar sex, och jag tycker att det kan porträtteras vackert. Jag vet också att serien skildrar tonårsflickors liv. Men när jag väl gjorde det insåg jag: ’Okej, jag gillar inte hur det får mig att känna.’” Ett uttalande som stämmer på flera nivåer. Långt ifrån ett principiellt avslag syftar Alexa Demie mer på en fysisk, intim känsla – ett obehag hon inte helt hade förutsett när hon gick med på att göra scenen.

Ett team som lyssnade, ett exempel som inte upprepades

Goda nyheter: Alexa Demies kommentarer efter inspelningen uppmärksammades. "Jag sa något efteråt, och alla var väldigt empatiska", förklarar hon. Som ett resultat blev hon aldrig ombedd att göra den typen av scen igen. Detta skolboksfall återspeglar de senaste förändringarna på filminspelningsplatserna. Sedan #MeToo-rörelsen har intimitetskoordinatorer gradvis blivit garanter för informerat samtycke för skådespelare och skådespelerskor – en relativt ny roll, men nu nästan standard i HBO-serier som "Euphoria".

En bredare kontrovers kring serien

Alexa Demies vittnesmål kommer i ett särskilt sammanhang. Flera "vågade" scener från den sista säsongen har varit föremål för mycket diskussion, särskilt de som involverar Sydney Sweeney, som spelar Cassie. Redan 2023 försvarade skådespelerskan offentligt seriens skapare, Sam Levinson: "Om vi inte kände oss bekväma med något, sa vi alla ifrån. (...) Det är svårt att se någon bli helt dragad genom leran av allmänheten och media när ingen faktiskt är där. Det är vi." Nyligen avslutad efter tre säsonger lämnar "Euphoria" efter sig ett betydande kulturellt arv – men också en öppen debatt om hur unga skådespelerskor upplever att filma de mest explicita scenerna.

Genom detta vittnesmål erbjuder Alexa Demie en sällsynt inblick i verkligheten bakom kulisserna hos några av Hollywoods mest framstående skådespelerskor. Hon fungerar också som en påminnelse om en avgörande sanning: på en filminspelning är friheten att säga nej aldrig så enkel som den verkar, särskilt för dem som precis har börjat. Hennes nu offentliga berättelse fungerar som en inbjudan – till produktioner att lyssna mer uppmärksamt och till unga skådespelerskor att bättre skydda sig själva.