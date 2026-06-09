Tennisspelaren Naomi Osakas klädsel, iklädd shorts och klackar, har väckt reaktioner.

Naomi Osaka fortsätter att skaka om tennisens och modereglerna. Nyligen skapade den japanska mästaren rubriker, inte på de officiella turneringsplanerna, utan vid ett evenemang i Paris.

En silhuett som går mot strömmen

På bilderna som sedan dess cirkulerat poserar Naomi Osaka, med racketen i handen, på en grusplan på gården till ett parisiskt hotell, under rödvitrandiga parasoller. Hon bär jeansshorts och en löst sittande svart skjorta. Ett tryckt hårband i håret ger den enda grafiska touchen till outfiten. Det är främst hennes svarta stilettklackar som har fångat blickarna – ett val som står helt i kontrast till de sneakers man kan förvänta sig på den här typen av underlag.

Kontrasten som utlöser debatt: sport vs. klackar

På sociala medier utlöste Naomi Osakas look omedelbart en mängd kommentarer. Vissa såg det som ett djärvt val som blandade stilar – bilder av vit tennis med en mycket mer sofistikerad klädkod. Andra tyckte att det var en alltför skarp kontrast och att tennisbanan förvandlades till en modevisning.

I verkligheten har fyrfaldige Grand Slam-mästaren Naomi Osaka odlat blandningen av genrer i åratal: toppidrottare som också är modell för Louis Vuitton, Nike-ambassadör som samarbetar med modedesigners, aktiv mamma som poserar med sin dotter Shai i de mest banbrytande tidskrifterna.

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En stark modesignatur

Det här är inte första gången Naomi Osaka har förvandlat ett tennisevenemang till ett redaktionellt ögonblick. Vid Roland-Garros 2026 entréerade hon Suzanne-Lenglen-planen i en svart korsett toppad med en guldklänning inspirerad av Eiffeltornet, designad av Nike och Kevin Germanier. Vid Australian Open i januari förra året valde hon en manetinspirerad outfit med slöja och parasoll, skapad tillsammans med Londondesignern Robert Wun.

Vid varje match är budskapet detsamma: bryt er loss från den vita tennisens uniformskod och gör planerna till en plats för personligt uttryck. "Jag bryr mig inte om kritiken. Jag kommer för att spela tennis, inte för att anordna en modevisning. Och om andra vill anordna en modevisning, låt dem då gå", anförtrodde hon nyligen, som svar till journalister som fördömde hennes klädval.

Ett tillvägagångssätt som går utöver att bara välja kläder.

Mer än bara en outfit, det är en sann visuell identitet som växer fram – den hos en atlet som hävdar sin rätt att spela i haute couture och att vara vågad på planen såväl som på gatan. Kombinationen av shorts och klackar i detta parisiska utseende är en del av en bredare rörelse: den hos en generation spelare som inte längre söker tillstånd från sitt förbund innan de bekräftar sin individualitet.

Med sitt senaste framträdande i shorts och klackskor påminner Naomi Osaka oss om varför hon har blivit en av de mest följade idrottarna i modevärlden. Hon är en spelare som vägrar välja mellan atletisk prestation och stilistiskt uttryck.