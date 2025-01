« Elle a l’air d’en avoir 14 » : à 75 ans, Anna Wintour enlève ses lunettes et choque les réseaux sociaux

Rares sont les occasions de voir le visage d’Anna Wintour, régulièrement dissimulé derrière ses larges lunettes de soleil. Pourtant, à l’occasion d’un dîner à Washington, le 3 janvier 2025, la rédactrice en chef de Vogue a délaissé son accessoire emblématique pour se prêter au jeu des photos. Le chef du restaurant, baptisé Minetta Tavern, Keith McNally, a publié sur Instagram un cliché de celle que l’on surnomme la papesse de la mode, en compagnie de sa belle-sœur, Anne McNally, une présentatrice télé et productrice.

Un visage « filtré » qui interroge les internautes

En commentaires de la publication Instagram de Keith McNally, les internautes s’interrogent sur le visage extrêmement lisse de la septuagénaire : « Pourquoi elle a l’air d’avoir 14 ans ? », « C’est de l’IA ? », « Je pense qu’Anna doit avoir un tableau d’elle qui vieillit dans son grenier »… Ce dernier commentaire fait référence au Portrait de Dorian Gray, le célèbre roman d’Oscar Wilde dans lequel un tableau permet à son propriétaire de ne jamais vieillir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keith McNally (@keithmcnallynyc)

Filtres ou chirurgie : la polémique enfle

Si certain·e·s en critiquant l’apparence d’Anna Wintour évoquent la chirurgie : « Elle doit avoir le même chirurgien que Kris Jenner », d’autres accusent surtout le restaurateur Keith McNally d’avoir abusé des filtres sur son smartphone : « Elle n’a pas besoin d’être retouchée comme ça ! »,« Qu’est-ce que c’est que ce filtre ? ».

Ne pas juger trop vite

Les remarques sous la publication Instagram du restaurateur Keith McNally illustrent un phénomène récurrent : le body shaming et une forme de jugement constant du corps des femmes, quel que soit leur âge ou leur statut. Dans une société où les femmes sont trop souvent réduites à leur apparence, il est essentiel de remettre en question ces normes et d’arrêter de commenter, juger ou dénigrer ce qu’elles choisissent de faire avec leur corps. Anna Wintour, comme toute autre personne, a droit à sa liberté de vivre et de s’exposer comme elle l’entend. Au lieu de nous focaliser sur son visage, il serait plus sage de réfléchir à l’impact de ces remarques et de promouvoir un environnement plus respectueux, où l’apparence physique ne soit pas un sujet de débat constant.

L’apparition d’Anna Wintour sans ses lunettes a provoqué une vague de commentaires en ligne qui, bien que souvent teintés de curiosité ou d’étonnement, soulignent la pression incessante exercée sur l’apparence physique des individu·e·s, en particulier des femmes âgées. Il est crucial de réorienter le débat, de mettre en avant des valeurs d’acceptation et de célébrer les différences plutôt que de les critiquer.