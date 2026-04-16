Katie Holmes hårförvandling med denna långa "bronsade" bob väcker sensation

Efter att i många år ha övergett sitt långa, mörkbruna hår har den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten Katie Holmes en lång bob med karamell- och honungsfärgade slingor som fascinerar både hennes fans och dagens frisörer.

En strålkastare i New York

Katie Holmes avslöjade sin nya frisyr på lanseringsfesten för Christopher John Rogers x Old Navy-samarbetet i New York i april 2026. Hon bar en lång, ljusbrun bob i kombination med en avslappnad outfit bestående av jeans och en gul ribbad topp. Ensemblen betonade ytterligare den fräscha och nya looken i hennes frisyr.

En lång bob vid nyckelbenen, lätt att leva med

Katie Holmes valda längd motsvarar exakt vad frisörer beskriver som "clavicut": en klippning som slutar vid nyckelbenet. Denna "lob"-stil möjliggör både volym och enkel uppsättning, samtidigt som den förblir enkel för vardagsbruk. Denna mellanlånga klippning, mellan en klassisk bob och långt hår, anses för närvarande vara en av de mest smickrande stilarna, lämplig för många ansiktsformer och åldrar.

Den trendiga "bronde"-vågen

Förutom klippningen är det färgen som verkligen skapar rubriker. Katie Holmes har bytt sin djupa brunett mot en gyllenbrun, någonstans mellan ljus kastanj och subtil blond, i det som nu kallas "bronde". Denna blandning av brunt och blont, mycket populär bland kändisar 2025–2026, är särskilt smickrande för varma och ljusa hyer, samtidigt som den ger intrycket av naturligt ljus. Till skillnad från mycket kalla blondiner kräver denna nyans mindre underhåll och växer ut bättre, vilket gör den till ett både praktiskt och estetiskt tilltalande val.

Katie Holmes nya frisyr hyllas redan som en inspirationskälla för kvinnor som vill ha en förändring utan en radikal förvandling. Den långa boben, som når nyckelbenen, i kombination med en subtil bronsfärgad färg, verkar vara en idealisk lösning för en vår/sommar 2026-look som är fräsch, elegant och lättskött.