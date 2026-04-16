"Hon är läskig": Farrah Abrahams dotter väcker debatt med sin gotiska look

Léa Michel
@sophialabraham / Instagram

Sophia Abraham, dotter till Farrah Abraham, en ledande figur inom amerikansk reality-tv, publicerade bilder från sin bal 2026 på Instagram. Reaktionerna strömmade snabbt in, både positiva och negativa.

En gotisk look från Dolce & Gabbana

Sophia Abraham valde en helsvart ensemble med en distinkt gotisk estetik: en klänning i spets och läder, tjock eyeliner och en nästan spektralvit foundation – vilket skapade en slående kontrast till sin mammas outfit, en figurnära vit klänning prydd med kristaller och med en djup halsringning. Looken inkluderade även nätstrumpbyxor och leopardmönstrade platåskor. Sophia bar också full gotisk makeup och en blombukett knuten med en stor svart rosett.

Hennes mamma, Farrah Abraham, organiserade allt: klädshopping, skönhetsdagar, manikyr, skor, en limousin och till och med en lyxhotellsvit med två sovrum för en övernattning efter balen. På Instagram sammanfattade Farrah upplevelsen: "Resan för att vara förälder på Sophias bal 2026 var rolig! Oväntat eftersom hon är hemskolad, och ganska annorlunda från min egen bal."

För sin del uttryckte Sophia sin tacksamhet samtidigt som hon gjorde ett lekfullt inslag. Hon skrev på Instagram : "Jag är så tacksam mot min mamma för att hon gjorde den här balen till en fantastisk upplevelse. Som någon som är hemskolad förväntade jag mig lite mer än bara att titta på folk med ett valfritt dansgolv."

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av SOPHIALABRAHAM (@sophialabraham)

En debatt som går långt bortom klädseln

Fans av MTV-serien, som såg Sophia Abraham växa upp tillsammans med sin mamma Farrah Abraham i "16 & Pregnant" och sedan "Teen Mom", uttryckte mycket blandade reaktioner på den här looken. En användare skrev entusiastiskt: "Helt underbar!!! Jag önskar att jag hade klätt mig så här på min bal!"

Vissa kommentarer var dock betydligt mindre förlåtande. Sophia Abrahams gotiska stil utlöste avsevärd kritik på Instagram. Den här typen av reaktion är inte exempellös för familjen: Farrah Abraham hade redan mött motreaktioner när hon lät sin dotter få sin skiljevägg piercad vid 13 års ålder. Hon svarade då: "Jag föredrar att det görs av en professionell, under hygieniska förhållanden, snarare än att min dotter gör det i hemlighet och riskerar en infektion."

Utöver kontroverserna väcker detta en bredare fråga: kvinnors kroppar och klädval bör inte vara föremål för debatt, varje kvinna är fri att klä sig och uttrycka sig som hon vill.

Utöver de ibland häftiga reaktionerna fungerar detta framträdande som en skarp påminnelse om hur noggrant unga kvinnors estetiska val fortsätter att granskas, kommenteras och bedömas. Genom att fullt ut omfamna sin gotiska stil engagerar sig Sophia Abraham i en form av personligt uttryck som, oavsett om man gillar det eller inte, återspeglar en generation som är friare i sin efterlevnad av vissa koder.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Katie Holmes hårförvandling med denna långa "bronsade" bob väcker sensation

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

