På semestern skapade Kim Kardashian sensation i en vit strandoutfit

Den amerikanska mediepersonligheten Kim Kardashian är en av de mest följade stjärnorna på planeten, och hennes senaste Instagram-inlägg har återigen tjänat som en påminnelse om det. Hon delade en serie sommarbilder, varav ett i synnerhet fångade allas uppmärksamhet.

En hög vit triangel som alla är överens om.

På ett av bilderna i karusellen ses Kim Kardashian slappa på en solstol utomhus, med ansiktet skyddat från solen av en utsträckt arm och håret bakåtstekt. Hon har på sig en vit triangeltopp. På sociala medier utlöste bilden omedelbart en flod av kommentarer: "Sötaste, Kim!" , "Så söt!" och en kaskad av hjärt- och lågemojis. Bevis, om några behövdes, på att grundaren av varumärket Skims vet hur man skapar ett viralt ögonblick från en enkel, solkysst ögonblicksbild.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Kim Kardashian (@kimkardashian)

En karusell som sammanfattar hans senaste veckor

Det här fotot är en del av en större karusell, utformad som en retrospektiv över Kim Kardashians senaste veckor. Den visar stunder med hennes familj, barn och nära och kära, såväl som lyxiga semestrar, en helvit monokromatisk outfit, en avslappnad sportig look och en mer intim ögonblicksbild i en bastu. Hela bilden fungerar som en visuell mosaik av hennes privatliv.

Mellan minimalistiska strandkläder och familjeliv i framkant levererar Kim Kardashian vad som utan tvekan är ett av hennes mest representativa inlägg från denna nya era – mer samlat och fortfarande lika effektivt.