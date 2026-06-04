Vid 59 års ålder lyfter Salma Hayek fram ett par byxor som inte är universellt beundrade i rampljuset.

Fabienne Ba.
@salmahayek / Instagram

Vid ett tennisevenemang på Roland-Garros gjorde den mexikansk-amerikansk-libanesiska skådespelerskan, regissören och producenten Salma Hayek ett modeframträdande som sedan dess har splittrat opinionen på sociala medier.

En mycket elegant tenniskväll på Roland Garros

Paret (Salma Hayek och hennes man François-Henri Pinault) fotograferades på läktaren under Paristurneringen, där de tittade på matchen mellan Tysklands Alexander Zverev och Nederländernas Jesper de Jong. Salma Hayek valde en avslappnad look: en svart topp med rund halsringning, armbågslånga ärmar och diskreta kontrasterande röda och gröna detaljer vid kragen. Hennes mörka hår var uppsatt i naturliga lockar med några silverfärgade slingor, och hon bar kantiga svarta solglasögon, en klarröd flätad läderväska och tjocka svarta sandaler prydda med silverdekorationer.

De splittrande "byxorna": långa bermudashorts i läder

Det var ytterligare ett plagg som verkligen fångade allas uppmärksamhet: långa svarta bermudashorts i läder, skurna strax nedanför knät. Denna längd, någonstans mellan finshorts och beskurna byxor, väckte omedelbart debatt. Senare samma kväll lade Salma Hayek till en svart mockakeps, ytterligare en anspelning på den rådande europeiska sporttrenden.

På sociala medier strömmade kommentarerna omedelbart in. För vissa erbjöd den en touch av europeisk elegans, som påminde om de mest sofistikerade parisiska silhuetterna. För andra var det en "osmickrande" klippning, som ansågs vara "för lång för att vara chic" och "för kort för att vara smickrande". Det är värt att komma ihåg att kvinnors kroppar och utseenden inte bör vara föremål för offentlig debatt: varje kvinna är fri att klä sig som hon vill, efter sin smak, komfort och identitet.

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En trend med bermudashorts

Särskilt långa bermudashorts har gjort en stark comeback de senaste säsongerna. De har setts på catwalks och gator och anammats av alla inflytelserika personer inom internationellt mode, från systrarna Hadid till Hailey Bieber och Tracee Ellis Ross. Detta plagg är dock fortfarande ett av de mest omdebatterade . Salma Hayeks val av lädershorts är talande: materialet ger den struktur som skärningen behöver och mervärdet hos ett plagg som nästan är som byxor. En europeisk elegans som är både sportig och elegant.

Från Cannes till Roland-Garros, en månad tillägnad elegans

Salma Hayeks framträdande på Roland-Garros förlänger en särskilt framgångsrik fransk period. Några dagar tidigare, i Cannes, hade hon utmärkt sig vid Kering Women in Motion Awards – hennes enda officiella framträdande under de senaste två veckorna – i en asymmetrisk blå omlottklänning med brett hårband, en diskret hyllning till Brigitte Bardot.

Med detta senaste framträdande bevisar Salma Hayek att "moderisk" är en viktig del av hennes stil. Genom att välja långa svarta bermudashorts i läder omfamnar hon skamlöst ett plagg som delar åsikter – och etablerar subtilt en signaturstil som är unik för henne.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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