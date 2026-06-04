Klädd i rosa njuter Kylie Jenner av en solig semester i Karibien

Den amerikanska realitystjärnan, affärskvinnan och influencern Kylie Jenner sparkade igång sommaren med stil. Hon unnade sig en solig semester till Turks- och Caicosöarna (Karibien) för att fira ytterligare ett år med sitt varumärke Kylie Cosmetics. En lyxig resa, dokumenterad på Instagram, där rosa regerade suveränt.

En syrlig rosa look

Stilmässigt valde Kylie Jenner en ljusrosa strandoutfit, fångad i en spegelselfie. Senare samma dag återvände hon till samma puderrosa färg och kombinerade den med en volangprydd minikjol för en "solnedgångsmiddag", som bildtexten visar. En somrig palett, trogen den livfulla estetik som är ett signaturmärke för hennes varumärke och hennes offentliga framträdanden.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics)

En villa och personliga presenter

Kylie Jenner gav också sina följare en rundtur i den påkostade villan där gruppen bodde. Hennes 8-åriga dotter Stormi inledde rundturen framför kameran innan hon visade dem runt i de många sovrummen. I ett av dem visade Kylie Jenner upp en veritabel arsenal av personliga presenter, alla i rosa: en broderad strandhandduk, en "Turks and Caicos With Kylie"-keps, en vattenflaska, en kamera, en Kylie Cosmetics-strandväska och specialtillverkade strandkläder från specialiserade märken. Tillräckligt för att förvandla denna resa till ett fullfjädrat PR-trick.

En anspelning på en resa från 2019

Den här resan påminner om en tidigare. Den inspirerades av en resa 2019 som organiserades för märket Kylie Skin, också till Turks- och Caicosöarna (Karibien). Vid den tiden var flockade kokosnötter och matchande outfits redan en del av paketet, med den amerikanska modellen Sofia Richie Grainge bland deltagarna. Märket delade till och med ett gammalt foto från den resan då.

Med sin rosa outfit, idylliska miljö och noggrant iscensatta foton har Kylie Jenner skapat en resa som är lika solig som den är strategisk. Den här resan till Karibien illustrerar återigen hennes imageskicklighet och marknadsföringssinne, där semester och marknadsföring smälter samman sömlöst. Ett sommarinterludium som, föga förvånande, gladde hennes följare.