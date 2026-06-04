"Alltid karismatisk": Madison Beer gör sensation i vit korsettklänning

Den amerikanska sångerskan, modellen och skådespelerskan Madison Beer når en viktig milstolpe i sin karriär. Hon har precis avslutat den första etappen av sin "Locket Tour" och delat en karusell på Instagram, där hon blandade bilder från scenen med ögonblick som hon delat med sina fans. Omslaget visade en korsettklänning som skapade furore och fängslade hennes följare.

En romantisk korsettklänning

På öppningsfotot poserar Madison Beer i sin scenoutfit: en delikat, krämvit korsettklänning med en åtsittande skärning. Klänningen har en blommig spetslivdel, snörning framtill och en volangkantad spetsnedkant, vilket skapar en trendig, kokett look. Sångerskan kompletterade denna romantiska stil med långt, elegant hår och strålande makeup.

Ett rörande meddelande till hans fans

I bildtexten till sitt inlägg riktade Madison Beer ett innerligt budskap till sina europeiska och brittiska fans. Hon tackade dem varmt för att de kom till hennes konserter, anförtrodde att hennes drömmar hade gått i uppfyllelse under turnén och nämnde många "gripande ögonblick". Karusellen illustrerar denna koppling: den visar Madison Beer som delar ett vänligt ögonblick med en konsertbesökare, såväl som en fullsatt lokal, ett bevis på den entusiasm som genereras vid varje spelning.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av @madisonbeer

Den första etappen av en stor turné

Denna "Locket Tour" markerar en vändpunkt för Madison Beer: det är deras första arenaturné, som ett stöd för deras tredje album, "Locket", som släpptes i januari 2026. Den europeiska och brittiska etappen, som avslutades i slutet av maj, ger nu vika för den nordamerikanska turnén, som börjar nästa vecka. Resan är planerad att kulminera i en storslagen final i New York, på den legendariska scenen i Madison Square Garden.

Med en slående korsettklänning och ett innerligt budskap till sina fans bekräftar Madison Beer sin karisma, både på scen och i sociala medier. "Alltid karismatisk", kommenterade många internetanvändare.