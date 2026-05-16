Skådespelerskan Emilia Clarke reflekterar över den prövning som fick henne att tro att "det var slutet" på hennes liv.

Den brittiska skådespelerskan Emilia Clarke talade känslosamt om de allvarliga hälsoproblem hon mötte under sin succé i "Game of Thrones". Hon berättade om de två hjärnblödningar som vände upp och ner på hennes liv och nästan satte stopp för hennes karriär.

En period präglad av rädsla och osäkerhet

Emilia Clarke blev känd tack vare sin roll som Daenerys Targaryen i den populära HBO-serien, men stod inför en särskilt svår personlig prövning medan hennes karriär skjutit i höjden. Som gäst i podcasten How To Fail with Elizabeth Day berättade skådespelerskan hur hon länge hade trott att hon inte skulle överleva efter att ha drabbats av en andra hjärnblödning.

Hon förklarade att denna period djupt hade påverkat hennes förhållande till liv och död. Enligt hennes berättelse kände hon att hon hade "flyktat" något oundvikligt, till den grad att hon trodde att hon "var menad att dö". Denna tanke hemsökte henne dagligen under hennes återhämtning.

En plötslig våg av oro följde den första säsongen av "Game of Thrones"

Den första blödningen inträffade strax efter att inspelningen av säsong 1 av "Game of Thrones" var avslutad. Emilia Clarke berättade om hur hon drabbades av en allvarlig kollaps under ett träningspass på ett gym i London. Vid den tiden stod hon inför betydande professionell press såväl som intensiv personlig stress.

Skådespelerskan beskrev en "plötslig och extrem smärta", jämförbar med "ett gummiband som knäpper i hennes hjärna". Symtomen förvärrades snabbt, och hon insåg att något allvarligt hände. Efter flera medicinska undersökningar diagnostiserade läkarna en hjärnblödning orsakad av ett aneurysm. Trots situationens allvar fortsatte Emilia Clarke att tänka på sin professionella framtid. Hon var särskilt orolig för att seriens producenter skulle anse henne vara "för skör" för att fortsätta filma.

En önskan att hålla sitt hälsotillstånd hemligt

I sina uttalanden förklarade Emilia Clarke också att hon hade talat väldigt lite om denna prövning till sin professionella krets. Hon hade bara informerat programmets skapare, David Benioff och D.B. Weiss, samtidigt som hon försökte upprätthålla en viss grad av diskretion gällande sin hälsa.

Emilia Clarke erkände att hon kände "ett slags skam" efter denna medicinska episod, av rädsla för att "uppfattas annorlunda i en bransch där pressen är konstant". Denna önskan att förbli tyst ledde till att hon fortsatte att arbeta trots de fysiska och psykiska svårigheter som var förknippade med hennes återhämtning. Några år senare avslöjade Emilia Clarke offentligt att hon hade drabbats av en andra hjärnblödning som krävde ytterligare operation.

Från denna prövning till ett personligt åtagande

Efter sin återhämtning bestämde sig Emilia Clarke för att omvandla denna smärtsamma upplevelse till konkret handling. År 2019 startade hon en organisation som ägnar sig åt att stödja människor i rehabilitering efter en hjärnskada. Organisationen fokuserar på frågor som neurorehabilitering och den isolering som patienter upplever efter neurologiskt trauma. Emilia Clarke hoppas kunna öka allmänhetens medvetenhet om de ofta osynliga konsekvenserna av hjärnskador och förbättra vården som ges till överlevande.

I flera år nu har Emilia Clarke talat mer öppet om denna period i sitt liv. Hennes berättelser belyser de psykologiska ärr som sådana prövningar kan lämna, även efter fysisk återhämtning.

Genom att återberätta de två hjärnblödningar hon drabbades av under inspelningen av "Game of Thrones" ger Emilia Clarke ett särskilt kraftfullt vittnesbörd om rädsla, sårbarhet och återhämtning. Bakom seriens globala framgång gick skådespelerskan faktiskt igenom en av de svåraste perioderna i sitt liv. Idag använder hon sin erfarenhet för att öka medvetenheten och stödja människor som står inför liknande neurologiska trauman.