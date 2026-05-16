Vid 42 års ålder antar Mandy Moore en färg som ljusar upp brunt hår utan att förändra allt.

Julia P.
@mandymooremm / Instagram

Den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, skådespelerskan, regissören och stylisten Mandy Moore gjorde ett slående framträdande på Disney Upfront i New York. Medan hennes röda sidenklänning väckte uppmärksamhet, var det hennes nya hårfärg som verkligen stal showen. Hon valde en subtil hårfärgning som ljusar upp håret utan att förändra hennes naturliga bas. En diskret men anmärkningsvärt effektiv förvandling som perfekt förkroppsligar en stor skönhetstrend: den "solkyssta" looken, men med en "tyst lyxig" twist.

Tekniken: mjukt belyst brunt

Istället för att bli helt blont valde Mandy Moore en mer nyanserad metod. Färgläggaren lade till gyllene slingor i topparna och ljusade gradvis upp hårrötterna, vilket lämnade en fräsch, smörig ton. Resultatet: hår som ser naturligt solkysst ut, med en sömlös blandning av längder och rötter.

Den här typen av färgning är inte bara en klassisk balayage. Det är mer en gradvis teknik som ljusar upp hela håret utan de skarpa linjer som är typiska för alltför skarpa övergångar. Mandy Moore började denna övergång 2021 när hon började lägga till gyllene slingor i sitt chokladbruna hår. Fem år senare har hon förmodligen tagit det ett steg längre och valt en något mer intensiv look, perfekt för sommaren.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Barb Thompson (@barbdoeshair)

Den "solkyssta" trenden, "tyst lyx"-versionen

Mandy Moores framträdande kommer precis i rätt tid: trenden "solkysst" – bokstavligen "kysst av solen" – dominerar skönhetskoderna vår-sommar 2026. Den går ut på att återskapa den naturliga effekt som solen producerar på håret efter några veckor på stranden, med gyllene slingor på de mest utsatta områdena (toppar, hårstrån runt ansiktet).

Det som utmärker Mandy Moores version är dess plats inom den bredare "tyst lyx"-rörelsen som tillämpas på skönhet. Långt ifrån "demonstrativa" transformationer förespråkar denna trend diskret elegans, där arbetets kvalitet prioriteras framför "wow"-faktorn. Snarare än att göra anspråk på en ny färg antyder den en naturlig lyskraft, som om den alltid hade funnits där.

Med denna subtila färgningsteknik bekräftar Mandy Moore att det är möjligt att ljusa upp brunt hår utan att helt förändra det. Denna metod ligger i linje med nuvarande skönhetstrender, där elegans mäts i subtilitet snarare än dramatiska effekter.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Article précédent
Vid 15 års ålder fördömde Brooke Shields att hon konfronterades med en "olämplig" fråga under en intervju.
Article suivant
Skådespelerskan Emilia Clarke reflekterar över den prövning som fick henne att tro att "det var slutet" på hennes liv.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Hon ser ut som en goth": Lady Gagas senaste look är splittrande

För premiären av hennes nya liveframträdande "MAYHEM Requiem" på The Grove i Los Angeles valde den amerikanska sångerskan,...

Med en rosa paljettbesatt bralette skapar Zara Larsson en pop-look och gör succé

Den svenska sångerskan och låtskrivaren Zara Larsson fortsätter att hävda sin popstil med alltmer slående stilar. På Instagram...

Skådespelerskan Emilia Clarke reflekterar över den prövning som fick henne att tro att "det var slutet" på hennes liv.

Den brittiska skådespelerskan Emilia Clarke talade känslosamt om de allvarliga hälsoproblem hon mötte under sin succé i "Game...

Vid 15 års ålder fördömde Brooke Shields att hon konfronterades med en "olämplig" fråga under en intervju.

Under ett nyligt framträdande i Jesse Tyler Fergusons podcast " Dinner's on Me " återupptog den amerikanska skådespelerskan...

I en romantisk pastellklänning lockar Sabrina Carpenter alla blickar

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Sabrina Carpenter gjorde ett slående framträdande på Dior Cruise 2027-visningen, som hölls på...

"Den vackraste mamman": modellen Elsa Hosk visar upp sin gravidmage i en satin-ensemble

På Instagram delade den svenska modellen Elsa Hosk en bildsamling som omedelbart gladde hennes följare. Klädd i en...