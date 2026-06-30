Vid 68 års ålder återvänder Sharon Stone till de främsta raderna under Paris modevecka.

Fabienne Ba.
@sharonstone / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan Sharon Stone gjorde en anmärkningsvärd comeback på catwalken, mer än trettio år efter sitt senaste framträdande. Hon avslutade VETEMENTS-visningen, vilket skapade överraskning och känslor.

En omarbetad silhuett för kontorskläder

Det var på VETEMENTS vår/sommar 2027-visningen, som presenterades den 26 juni 2026 under Paris herrmodevecka, som Sharon Stone gjorde sin anmärkningsvärda återkomst till catwalken. Hon bar en grå skjorta i kombination med en vit slips, i en klassisk corporate-stil. Detta plagg bars under en överdimensionerad krämfärgad kavaj med strukturerade axlar, vilket gav en arkitektonisk dimension till den övergripande silhuetten.

Detta enkla plagg, ärvt från kontorsklädseln, har varsamt undergrävts genom valet av en särskilt iögonfallande nederdel. Denna metod illustrerar perfekt filosofin bakom varumärket VETEMENTS: att återuppleva urbana garderobsklassiker genom ett pop- och dekonstruktivt modeperspektiv.

Lackskinnsstövlar som bryter mot reglerna

Detaljen som förvandlade denna silhuett till ett sant modeuttalande ligger i valet av byxor. Där man kanske hade förväntat sig klassiska skräddarsydda byxor eller en traditionell pennkjol, valde Sharon Stone ett par ultrahöga, svarta lackstövlar till låren. Denna kontrast mellan den strukturerade ovandelen, som påminner om kontorskläder, och den djärva underdelen, lånad från aftonkläder, illustrerar perfekt varumärkets VETEMENTS stilistiska tillvägagångssätt.

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En magnetisk närvaro på podiet

Utöver kläderna var det Sharon Stones scennärvaro som verkligen fängslade publiken. Trogen sin image som en "stark kvinna" avslutade skådespelerskan showen med ett självsäkert steg och en särskilt intensiv blick, vilket påminde om hennes ikoniska framträdanden på 1990-talet. Detta framträdande genererade avsevärd uppmärksamhet, delvis för att det belyste en mindre känd aspekt av Sharon Stones karriär. Innan hon blev den oförglömliga stjärnan i "Basic Instinct" 1992, började den amerikanska skådespelerskan sin karriär som modell.

Detta tillvägagångssätt ifrågasätter så kallade mogna kvinnors plats inom modet.

Utöver själva evenemanget väcker Sharon Stones framträdande en bredare fråga: representationen av så kallade mogna kvinnor i modebranschen. I årtionden var catwalks nästan uteslutande reserverade för "unga" figurer, i en åldersdiskriminerande logik som har kritiserats i stor utsträckning. Under de senaste säsongerna har flera modehus valt att bjuda in äldre modeller att gå på catwalken, i ett gradvis steg för att diversifiera sina skönhetsstandarder. Valet av Sharon Stone vid 68 års ålder ligger helt i linje med denna grundläggande förändring, som gradvis förändrar catwalkens ansikte.

Med sin återkomst till VETEMENTS catwalk skapade Sharon Stone ett av de mest minnesvärda ögonblicken under Paris modevecka. Hon bekräftade återigen sin status som en tidlös ikon, kapabel att förvandla ett enkelt utseende till en sann kulturell händelse.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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