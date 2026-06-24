Zendaya gjorde ett slående framträdande i en fransad klänning, tillsammans med sin pojkvän.

Léa Michel
@ernestocasillas / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Zendaya gjorde verkligen succé vid sitt senaste offentliga framträdande. Tillsammans med sin pojkvän, skådespelaren Tom Holland, deltog hon i en fotografering för filmen "Spider-Man: Brand New Day" i Madrid. Det var ett anmärkningsvärt framträdande, särskilt eftersom det mycket privata paret gjorde sitt första offentliga framträdande tillsammans på en Spider-Man-films röda matta på fem år.

En svart fransad klänning

För tillfället valde Zendaya den tidlösa elegansen hos den lilla svarta – med en modern twist. Hennes version, med slits upp längs benet, hade en fransad nederkant som subtilt påminde om ett spindelnät, en lekfull blinkning till filmens universum. Hon kompletterade sin look med en elegant wetlook-frisyr och glittrande örhängen. En look som var både diskret och sofistikerad, trogen hennes status som modeikon.

En perfekt matchad duo

Vid sidan av henne bar Tom Holland också en elegant outfit som passade perfekt till temat. Skådespelaren bar en svart kostym – kavaj, byxor och slips – accentuerad av en klarröd skjorta, vilket antyder en mörkare ton för hans karaktär. Hand i hand presenterade paret en nära, perfekt koordinerad bild som omedelbart charmade fansen.

Ett nytt kapitel för sagan

Detta framträdande inleder reklamfilmen för "Spider-Man: Brand New Day", den fjärde filmen i sagan som återförenar de två skådespelarna, som träffades på den här inspelningsplatsen. Filmen, som har förväntats av fans världen över, markerar en ny vändpunkt för franchisen – och bekräftar för övrigt det nära bandet mellan ett par som är lika noga följt som de värnar om sin integritet.

Med sin fransiga svarta klänning och sin balanserade uppträdande bevisade Zendaya återigen sin oklanderliga stilkänsla, samtidigt som hon delade ett värdefullt ögonblick med sin partner. Med en blandning av filmhänvisningar och diskret elegans kommer hennes framträdande garanterat att bli ett av årets mest omtalade.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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