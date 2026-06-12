Iklädd en svart spetsbody hyllar Sabrina Carpenter en av Madonnas mest ikoniska perioder.

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Sabrina Carpenter gjorde ett slående framträdande i Madonnas nya musikvideo "CONFESSIONS II - The Film". Hennes look – en skir spetsbody och svarta accessoarer – är en direkt hyllning till popdrottningens discoeran.

En spetsbody med trekvartsärmar

På bilder från musikvideon som cirkulerar på sociala medier syns Sabrina Carpenter dansa på dansgolvet i en figurnära svart body av genombruten spets. Plagget, med en djup, rundad halsringning och armbågslånga ärmar, bärs över en svart bralette som subtilt syns genom tygets genombrutna mönster.

Ett tunt, åtsittande svart bälte fäster midjan och strukturerar plagget, som sedan sträcker sig ner längs benen med en hög slits som är karakteristisk för scenkostymer. Sabrina Carpenter lade till ett par svarta spetshandskar som sträcker sig ner till handlederna – en detalj som starkt etablerar looken inom ramen för en historisk estetik.

Bombshellfrisyr och vinröd smink

Sabrina Carpenter valde en särskilt elegant strandlook: hennes platinablonda hår var uppsatt i en voluminös blowout med en gardinfrans med mittbena. Denna klippning är direkt inspirerad av stilen hos filmstjärnor på 1960- och 1980-talet – amerikanska pinuppor, discosirener och Brigitte Bardots arv. Ett par glittrande örhängen i kristallkronor fulländade lookens vertikala linje.

På skönhetsfronten valde Sabrina Carpenter en djup vinröd nyans applicerad på ögonlock, kindben och läppar – ett monokromt val som ger ansiktet en filmisk dimension.

📸| Sabrina Carpenter i Madonnas kortfilm "Confessions II". pic.twitter.com/GVaXMQJkXG — Sabrina Carpenter All-News 🐾 (@SCANews_) 8 juni 2026

Madonnas 80-talskoder återgivna ordagrant

Det är just denna grammatik som gör framträdandet särskilt lyckat. På bilden hyllar Sabrina Carpenter den ikoniska perioden i början av 1980-talet, då Madonna frekventerade legendariska New York-nattklubbar som Danceteria – en klubb som inte längre existerar, och som Sabrina Carpenter vid den tiden till och med använde som temasång för ett av spåren på sitt nya album.

En skir body, spetshandskar, ett tydligt bälte, ett vetande leende: alla kännetecken finns där. En perfekt bemästrad tolkning av klubbestetik, både precis i sina referenser och resolut modern i sin stil. Bevis, om något behövdes, på att Sabrina Carpenter kan navigera i flera genrer – inklusive det musikaliska arvet från gångna decennier.

Ett samarbete som går bortom musikvideon

Det här framträdandet är inte första gången de två sångarna delar scen. Förra våren, under sitt huvudframträdande på Coachella, bjöd Sabrina Carpenter in Madonna till scenen för att framföra deras duett. Och mer nyligen gav Madonna en överraskningskonsert på Times Square för att marknadsföra sin musikaliska comeback. Denna dynamik avslöjar subtilt den växande kopplingen mellan de två artisterna – över generationer.

Med denna svarta spetsbody levererar Sabrina Carpenter långt mer än bara en cameo i en musikvideo. Hon gör ett sant uttalande: det som en artist som vet hur man hedrar sina föregångare samtidigt som hon bygger sin egen visuella identitet. Och som bevisar att man kan vara helt samtida samtidigt som man berättar historien om dem som banade väg.

