Hon ville sminka sig i mörkret och hennes ansikte förvandlades: den här skådespelerskan berättar sin historia

Den 5 januari 2026 återvände Kelly Ripa till inspelningsplatsen för "LIVE with Kelly & Mark" och roade sin publik genom att förklara varför hennes hy såg så solbränd ut: ett sminkmissöde. Den amerikanska skådespelerskan och programledaren berättade hur hon fick konturer i hela ansiktet på grund av otillräcklig belysning.

En störd väckarklocka inför semestern

”I morse vaknade jag helt förvirrad efter semestern”, anförtrodde hon sig live. I mörkret, utan att tända lamporna ( ”Jag hatar att lysa upp rummet när jag gör mig i ordning” ), tog Kelly sin foundation-stift… som egentligen var hennes contouring-stift! ”Något var fel, men jag fortsatte att applicera den. Om och om igen!”

Mark lugnade henne: ”Du ser fortfarande jättebra ut.”

Hennes man, Mark Consuelos, lugnade henne: ”Du ser fantastisk ut.” Kelly insisterade: ”Alla säger hela tiden: ’Åh, du är solbränd!’ Nej, nej, det är bara contouring överallt!” Programledaren, van vid rampljuset, förklarade att contouring-effekten var alldeles för mörk för att användas som bas på hennes ljusa hy.

Konturering skulpterar ansiktet genom att skapa skuggor (panna, kindben, käklinje), medan foundation jämnar ut hyn över hela ansiktet. Kelly blandade de två och skapade denna "osannolika" solkyssta effekt som roade hela inspelningsteamet på inspelningsplatsen.

Inte första gången hon gör ett misstag live i sändning

Det här är inte första gången den amerikanska skådespelerskan och programledaren Kelly Ripa har råkat ut för ett missöde i direktsänd tv. Den 9 december fångade kamerorna programledaren fortfarande halvklädd: "För tio sekunder sedan var jag helt naken! Nu är jag halvklädd, jag saknar ett bälte!" Alltid med humor och självkritik.

Dessa spontana ögonblick framhäver slutligen Kellys charm: en lättillgänglig programledare som omfamnar hennes små egenheter. Som trebarnsmamma och tv-stjärna i 25 år bevisar hon att man kan vara professionell utan att vara perfekt. Hennes hemlighet? Smittsam humor och avväpnande autenticitet.