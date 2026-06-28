Will Smith delar ett sällsynt ögonblick med Jada Pinkett Smith och deras dotter Willow

Fabienne Ba.
@willsmith / Instagram

Familjen Smith gjorde ett sällsynt offentligt framträdande i Paris. Will Smith, Jada Pinkett Smith och deras dotter Willow återförenades i den franska huvudstaden för att stödja en av sina egna vid ett modeevenemang.

Ett mycket påtagligt framträdande i Paris

Det var under Paris modevecka som Will Smith och hans familj skapade furore. Den amerikanske skådespelaren reste till den franska huvudstaden tillsammans med Jada Pinkett Smith, mor till hans yngre barn, och deras dotter Willow. Deras närvaro var desto mer anmärkningsvärd med tanke på Smith-familjens sällsynta offentliga framträdanden. Som vid alla medieframträdanden av familjen var fotografer ute i full styrka för att föreviga denna ovanliga familjeutflykt.

En specifik anledning till denna sammankomst

Utöver deras blotta närvaro i Paris tjänade detta kollektiva framträdande av Smiths ett mycket specifikt syfte. Will, Jada och Willow hade kommit för att stödja Jaden Smith, son till det berömda amerikanska paret, i samband med hans första större offentliga framträdande som kreativ chef för herrkläder på Christian Louboutin. En betydelsefull utnämning i den unge mannens karriär, som markerar en viktig milstolpe i hans resa inom modebranschen. Jaden Smith, som strävar efter en karriär inom musik, film och nu mode, förkroppsligar till fullo denna nya generation av mångbegåvade designers.

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En utökad familj på röda mattan

Vid detta tillfälle kom stödet för Jaden Smith inte bara från hans föräldrar och hans syster Willow. Den unge mannen kunde också räkna med närvaron av sin mormor, Adrienne Banfield-Norris, såväl som sin halvbror Trey, Will Smiths äldste son från ett tidigare äktenskap. Detta stöd som sträcker sig över flera generationer illustrerar det starka familjeband som Smiths visar, som aldrig missar varandras stora professionella evenemang.

Deras senaste gruppframträdande var 2024

För att uppskatta den exceptionella karaktären av detta kollektiva framträdande är det värt att komma ihåg att Smith-familjens senaste fullständiga offentliga framträdande var i maj 2024, i samband med premiären av filmen "Bad Boys: Ride or Die". Dessutom är Will Smith och Jada Pinkett Smith ett av de mest profilerade paren i den amerikanska underhållningsindustrin. De har varit gifta sedan 1997 och har byggt upp en familj under åren samtidigt som de båda har strävat efter sina egna framgångsrika karriärer.

Det var år 2023 som parets personliga historia tog en stor vändning i media. Under en flitigt omtalad intervju avslöjade Jada Pinkett Smith att paret officiellt separerat sedan 2016, även om de inte var juridiskt skilda. Båda kändisarna har upprepade gånger betonat sin önskan att behålla familjesammanhållningen kring sina två barn, trots utvecklingen av deras personliga relation.

Med sitt framträdande i Paris tillsammans med Jada Pinkett Smith, Willow och resten av familjen levererade Will Smith en av årets mest slående familjebilder. Utöver den rena "modehändelsen" illustrerar denna kollektiva närvaro sammanhållningen i en familj som, trots sina personliga förändringar, förblir synligt enad kring sina barn.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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