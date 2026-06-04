Till sin dotters examen valde Jessica Alba en elegant look

Julia P.
@jessicaalba / Instagram

Det var en speciell dag som Jessica Alba ville fira med stil. Inför sin äldsta dotter Honors examen delade den amerikanska skådespelerskan och affärskvinnan en serie foton och videor på Instagram. För detta familjeögonblick valde hon en elegant look.

En strukturerad svart korsetttopp

Mittpunkten i hennes outfit var en svart korsetttopp i satin. Designen kännetecknas av sin vertikala benstruktur, som skapar en ren linje och framhäver midjan innan den lätt vidgas till en diskret peplum. Delikat snörning, fäst med tunna tygknytband, pryder framsidan och ger en touch av vintage couture till detta annars mycket minimalistiska plagg.

En kontrast till böljande byxor

För att balansera detta figursydda plagg valde Jessica Alba vida, böljande svarta byxor med hög midja som faller graciöst. Denna kontrast mellan den strukturerade toppen och den mer avslappnade nederdelen ger en modern och elegant touch till helhetsintrycket. Skådespelerskan kompletterade sin outfit med diskreta smycken och elegant hår, stylat med en mittskillnad, för ett polerat och sofistikerat utseende.

Ett viktigt familjeögonblick

Utöver stilen markerade det här inlägget en symbolisk milstolpe. Jessica Alba firade sin dotter Honors examen, omgiven av familj och vänner. Skådespelerskan beskrev händelsen som ett "slutet cirkelögonblick", fyllt av känslor. Honor, född 2008, är den äldsta av Jessica Albas tre barn, och hon delar regelbundet med sig av glimtar från sitt familjeliv.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Jessica Alba (@jessicaalba)

En konstnär med många talanger

Jessica Alba är känd för sina roller i filmer som "Sin City", "Honey" och "Fantastic Four", men hennes talanger sträcker sig långt bortom filmduken. Hon leder även The Honest Company, ett hem- och hygienmärke som hon grundade och som har etablerat henne som en framgångsrik affärskvinna. Denna mångsidighet kompletteras av hennes konsekvent högprofilerade modenärvaro.

Med en strukturerad korsetttopp och böljande byxor skapade Jessica Alba en raffinerad look, perfekt anpassad till en så viktig dag. Genom att fira sin dotters prestation med elegans påminde hon oss om att ett familjeevenemang också kan vara ett tillfälle för en elegant uppvisning.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Article précédent
Efter att en video på hennes dans dök upp fördömde skådespelerskan Ester Expósito kvinnohatande domar.
Article suivant
Denna transsexuella skådespelerska bekräftar att en väl vald svart klänning kan göra ett bestående intryck.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denna transsexuella skådespelerska bekräftar att en väl vald svart klänning kan göra ett bestående intryck.

Vid premiären av filmen "Find Your Friends" i Los Angeles valde den amerikanska skådespelerskan Zion Moreno en enkel...

Efter att en video på hennes dans dök upp fördömde skådespelerskan Ester Expósito kvinnohatande domar.

Efter en konsert riktade den spanska skådespelerskan Ester Expósito kritik mot sig själv och valde att svara. Istället...

Shakira gör ett slående framträdande i en skulptural orange klänning

Den colombianska sångerskan och låtskrivaren Shakira valde ett djärvt färgval för att göra ett uttalande. Hon dök upp...

"Alltid karismatisk": Madison Beer gör sensation i vit korsettklänning

Den amerikanska sångerskan, modellen och skådespelerskan Madison Beer når en viktig milstolpe i sin karriär. Hon har precis...

Klädd i rosa njuter Kylie Jenner av en solig semester i Karibien

Den amerikanska realitystjärnan, affärskvinnan och influencern Kylie Jenner sparkade igång sommaren med stil. Hon unnade sig en solig...

Vid 59 års ålder lyfter Salma Hayek fram ett par byxor som inte är universellt beundrade i rampljuset.

Vid ett tennisevenemang på Roland-Garros gjorde den mexikansk-amerikansk-libanesiska skådespelerskan, regissören och producenten Salma Hayek ett modeframträdande som sedan...