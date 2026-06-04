Efter att en video på hennes dans dök upp fördömde skådespelerskan Ester Expósito kvinnohatande domar.

Efter en konsert riktade den spanska skådespelerskan Ester Expósito kritik mot sig själv och valde att svara. Istället för att rättfärdiga sig själv vände hon på steken och fördömde sexism på nätet och vissa internetanvändares toxicitet. Hennes tydliga uttalande fick stort stöd.

En video som blev viral

Allt började med Bad Bunnys storkonsert på Madrids Metropolitano Stadium. Ester Expósito satt i "La Casita", ett ultraexklusivt VIP-område som den puertoricanska sångerskan sätter upp för sina shower. En kort video, som visade henne dansa några steg under kvällen, blev snabbt viral. Medan många internetanvändare hyllade ögonblicket, publicerade andra ett flertal olämpliga kommentarer, riktade mot både hennes närvaro på denna mycket eftertraktade plats och hennes "attityd". En enkel kväll med vänner förvandlades därmed till en digital kontrovers.

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Skådespelerskan förtydligande

Det var under ett offentligt framträdande på Ibiza nyligen som Ester Expósito talade med spansk press . När hon fick frågan om atmosfären under konserten svarade hon inledningsvis enkelt och förklarade att hon hade haft en fantastisk tid och att när man blir inbjuden så går man. Det var angående kritiken hon fick som hon var mest bestämd. "Jag tror inte att problemet är en tvåsekundersdans", förklarade hon.

Ett budskap mot kvinnohat på nätet

För skådespelerskan ligger det verkliga problemet någon annanstans. ”Problemet ligger i blicken och bedömningen hos en mycket misogyn del av samhället”, fortsatte hon och pekade också finger åt dem som använder sociala medier ”för att göra skada”. Enligt henne är det just den punkten vi bör fokusera på när vi ställs inför den här typen av situationer.

Denna hållning går utöver hennes personliga situation och återspeglar de många kommentarer kvinnor får när de uttalar sig offentligt. Ester Expósito har också öppet erkänt att hon påverkats av denna kritikvåg.

Ester Expósito – känd för sin roll i serien "Elite" och nyligen visades på filmfestivalen i Cannes 2026 – har därmed bekräftat att hon inte tänker låta någon diktera hennes beteende. Genom att fokusera debatten på sexism och toxicitet online snarare än på en "tvåsekundersdans" har hon förvandlat en kontrovers till ett bredare budskap. En kraftfull påminnelse om fallgroparna med dömande online och vad som verkligen förtjänar att ifrågasättas.