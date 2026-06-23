"Hon ser inte ut att vara 45": Paris Hilton är fantastisk i puderrosa klänning

Den amerikanska affärskvinnan Paris Hilton delade en serie bilder i en helskimrande puderrosa outfit. Hennes framträdande charmade hennes följare, av vilka många hyllade hennes tidlösa stil.

En glittrande puderrosa look

För den här fotoserien, som togs på ett tak med utsikt över Los Angeles, bar Paris Hilton en puderrosa ensemble i pärlbroderad och skimrande stickning. Outfiten, med slits upp längs benet, var utsmyckad med paljettbesatta blommor i relief, en matchande choker och långa glittriga handskar. När det gäller accessoarer valde hon sina signatursolglasögon med fjärilar och rosa strass och en kristallutsmyckad väska i samma nyans. En rosa look från topp till tå, trogen hennes signaturstil.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Paris Hilton (@parishilton)

En estetik som är sann mot sig själv

Anledningen till att detta utseende var så populärt är att det perfekt förkroppsligar stilen som gjorde Paris Hilton berömt. Sedan början av 2000-talet har hon kultiverat en "prinsesstetik" och blandat godisrosa, glitter och kompromisslös sofistikering. Det är en visuell signatur hon aldrig har övergett, och en som nu inspirerar en hel generation nostalgisk för "Y2K"-looken.

Fansen vann över

Inte helt oväntat utlöste inlägget en flod av komplimanger. Förutom beundrande kommentarer om hennes utseende berömde många internetanvändare hennes konsekventa stil. "Jag älskar att hon aldrig har förändrats", löd en kommentar, med hänvisning till en stil som har förblivit trogen sig själv genom åren.

Andra kommentarer fokuserade dock på hennes ålder, med kommentarer som: "Hon ser inte ut att vara 45." Även om dessa meddelanden kan vara välmenande, är de baserade på en problematisk idé. Under täckmantel av en komplimang reducerar de kvinnor till sin ålder och vidmakthåller uppfattningen att det att uppfattas som "ung" fortfarande är den högsta formen av validering. Ändå är det för många denna fasthållning vid ens identitet som "gör henne så charmig", långt mer än hennes förmodade förmåga att verka "yngre än sin ålder".

Utöver sin image har Paris Hilton etablerat sig som en sann affärskvinna. Som pionjär bland influencers har hon byggt upp ett imperium som omfattar allt från parfymer till media, samtidigt som hon bibehåller den glamorösa image som gjorde henne känd. Denna framgång bevisar att hon är mycket mer än bara en "popikon".