"Det är vågat i hennes ålder": vid 76 års ålder skakar Vera Wang om saker och ting med en outfit som väcker uppståndelse.

Léa Michel
@verawang / Instagram

Den kinesisk-amerikanska modedesignern Vera Wang har ingen avsikt att anpassa sig till konventioner. Hon skapade nyligen furore på Fragrance Foundation Awards-galan i New York. Hennes framträdande splittrade omedelbart internetanvändare och väckte både beundran och kommentarer om hennes ålder.

En outfit från Vera Wang

För tillfället bar designern – föga förvånande – ett plagg från sitt eget märke. Hennes look bestod av en svart crop top i kombination med en låg kjol med utskärningar i midjan, allt toppat med långa pastellblå operahandskar. Som vanan fulländade Vera Wang ensemblen med sina signatursolglasögon i överdimension, en accessoar som har blivit hennes kännetecken och som hon bär som ett verkligt verktyg för personligt uttryck.

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Blandade reaktioner

Detta framträdande möttes av blandade reaktioner. I kommentarerna ansåg vissa internetanvändare att outfiten var "vågad för hennes ålder", medan många andra berömde "hennes djärvhet och frihet". Flera jämförde henne till och med med Audrey Hepburn och hyllade "hennes tidlösa elegans".

Denna debatt avslöjar den fortfarande kvarstående uppfattningen om hur kvinnor bör klä sig när de åldras. Låt oss komma ihåg: kvinnors kroppar och utseende – liksom alla andras – bör inte dömas. Alla är fria att klä sig som de vill, oavsett ålder, kroppstyp eller utseende.

En ikon som trotsar åldersrelaterade konventioner

Inför den här typen av reaktion har Vera Wang alltid haft en tydlig ståndpunkt: för henne är ålder bara en siffra. Designern har redan sagt att hon genom sina framträdanden hoppas kunna "hjälpa kvinnor att känna sig mer bekväma och självsäkra". För henne finns det "många definitioner av vad en kvinna kan vara".

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En designer mer än någonsin i rampljuset

Detta framträdande är en del av en framgångsrik period för Vera Wang. De senaste månaderna har hon gjort ett flertal uppmärksammade framträdanden på röda mattan, från Met-galan till diverse galor i New York. Varje gång bekräftar hon sin exceptionella status i modevärlden, där hon prioriterar självuttryck framför åldersrelaterade förväntningar.

Genom att återigen utmana konventioner bevisar Vera Wang att hon inte bryr sig om åldersrelaterade förväntningar. Oavsett om du håller med om hennes val eller inte, påminner den kinesisk-amerikanska designern oss, med elegans, om att stil inte har något utgångsdatum.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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