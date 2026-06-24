Paris Hilton har en väldigt amerikansk look på VM-läktarna

Som vanligt såg Paris Hilton till att göra ett uttalande under FIFA World Cup 2026™. Närvarande på läktaren för att heja på Team USA valde den amerikanska affärskvinnan en 100 % patriotisk look, vilket definitivt inte lämnade internetanvändare oberörda – till den grad att det spred meningar i kommentarerna.

Ett 100 % amerikanskt utseende

För tillfället omfamnade Paris Hilton de nationella färgerna, från rött till vitt till blått. Hon bar den röd- och vitrandiga tröjan från det amerikanska landslaget, som hon parade ihop med utsvängda jeans prydda med stjärnor, blå fingerlösa läderhandskar och tjocka blå solglasögon. Hela looken kompletterades av hennes långa, vågiga blonda hår. Det var Paris Hiltons sätt att blanda sin vanliga stil med evenemangets festliga och patriotiska anda.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Paris Hilton (@parishilton)

Blandade reaktioner

Meningarna var delade i kommentarerna: medan vissa internetanvändare berömde "en djärv, rolig och perfekt temainriktad outfit", tyckte andra att hela looken var "lite teatralisk". Vissa ifrågasatte till och med hennes "verkliga intresse för fotboll". Det är värt att komma ihåg att en persons utseende eller kropp aldrig bör användas för att bedöma deras legitimitet inom något område.

Och även om detta gäller alla, möter kvinnor fortfarande alltför ofta ihållande stereotyper i fotbollsvärlden. Att vara passionerad, en supporter eller en expert på sporten har ingenting att göra med kön: kvinnor kan njuta av och följa fotboll med samma entusiasm och kunskap som män. Det är dags att lägga undan klichéerna om att de bara är där "för att se snygga ut" eller inte vet någonting om sporten.

Med en tydlig patriotism och spektakulär stil gjorde Paris Hilton ett anmärkningsvärt framträdande vid FIFA World Cup 2026™. Förutom stilen var hon där för att heja på landslaget och närvarade vid öppningsmatchen mellan USA och Paraguay, som spelades på Los Angeles stadion och som amerikanerna vann övertygande (4-1).