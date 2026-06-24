I en minimalistisk silhuett återupplivar modellen Kaia Gerber en trend från 1990-talet.

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

Den amerikanska modellen och skådespelerskan Kaia Gerber har en naturlig känsla för stil. Hon presenterade bilder från en ny modekampanj på Instagram, som visar upp en helsvart look med en tydligt minimalistisk estetik. Denna fotoserie hämtar inspiration från 1990-talet och bekräftar årtiondets stora comeback.

En minimalistisk helsvart look

För den här kampanjen valde Kaia Gerber en helsvart outfit. Hon bar en bodysuit tillsammans med en bomberjacka, kompletterad med tunna strumpbyxor, silverfärgade pumps och solglasögon. En touch av scharlakansrött läppstift gav en livfull touch till den annars mörka ensemblen. Poserande bredvid en svart sportbil i en noggrant uträknad pose, förkroppsligade modellen perfekt fotograferingens rena, grafiska estetik.

En blinkning till 1990-talet

Utöver själva plaggen framkallar den här kampanjen en hel estetik. Den helsvarta looken, de diskreta tygerna och "toppmodellen från catwalken"-känslan refererar direkt till 1990-talets minimalism. De gryniga, filmliknande fotografierna förstärker ytterligare denna vintagekänsla. Det är ett sätt att återuppliva ett decennium vars inflytande fortsätter att växa inom modernt mode.

En arvtagare till supermodellens stil

Detta val är ingen slump. Som dotter till den legendariska amerikanska supermodellen Cindy Crawford, en absolut ikon på 1990-talets catwalks, framstår Kaia Gerber som den naturliga arvtagaren till denna elegans. Genom att anamma den minimalistiska stil som gjorde modellerna från den eran berömda, hyllar Kaia Gerber subtilt denna gyllene era inom mode, samtidigt som den förankrar den i nutiden.

En kampanj som hyllas av fansen

Inte helt oväntat blev inlägget en succé bland Kaia Gerbers följare. Många berömde den naturliga looken och självförtroendet som förmedlades i bilderna, liksom kampanjens övergripande sammanhang. Denna framgång bekräftar Kaia Gerbers status som en av sin generations stigande stjärnor, i skärningspunkten mellan mode och image.

Med denna minimalistiska helsvarta look bevisar Kaia Gerber att en enkel, ren siluett kan räcka för att göra ett bestående intryck. Genom att återuppliva 1990-talets koder levererar hon en kampanj som är både elegant och nostalgisk. Ett bevis på att detta decennium fortsätter att inspirera modet – och de som skapar det.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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