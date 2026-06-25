I en klänning prydd med fjädrar återupplever Nina Dobrev brudtrenden

Léa Michel
@nina / Instagram

Den bulgarisk-kanadensiska skådespelerskan och modellen Nina Dobrev skapade furore på röda mattan på Taormina filmfestival i Italien. Hon återupptog "brudtrenden" – inspirerad av brudklänningar – i en spektakulär kreation prydd med fjädrar och kristaller. Hennes framträdande gick verkligen inte obemärkt förbi.

En klänning prydd med fjädrar

För tillfället bar Nina Dobrev en axelbandslös korsettklänning, specialsydd av One/Of by Patricia Voto. Den åtsittande överdelen hade ett jacquardblommönster som blandade fina gröna stjälkar och färgglada blommor i nyanser av blått, rosa och gult. Vid mitten av låret övergick tyget i lätt tyll, täckt av rosa fjädertofsar som fladdrade med varje rörelse. Fjäderapplikationer och glittrande kristaller prydde klänningen och gav silhuetten en dramatisk touch.

En nytolkning av brudtrenden

Medan klänningen på avstånd frammanade den diskreta elegansen hos en brudklänning, bjöd den på många överraskningar på nära håll. Långt från den vanliga minimalismen hos vita klänningar valde Nina Dobrev en teatralisk och texturerad version, där fjädrar och strass utmanade de etablerade normerna. Det var ett sätt att återuppfinna "brudtrenden", så populär på röda mattan, genom att ge den en touch av djärvhet och fantasi.

Noggrant utvalda tillbehör

För att komplettera detta iögonfallande smycke valde Nina Dobrev silverfärgade sandaler med remmar och en skimrande effekt som återspeglade kristallernas glittrande effekt på hennes klänning. Hon kompletterade looken med diamantörhängen och lätt makeup i rosiga toner. Senare samma dag, vid en fotografering, valde Nina Dobrev en andra, mer minimalistisk look: en pärlgrå kapklänning, draperad över axlarna, i kombination med vita sandaler.

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På Taormina filmfestival för sin kortfilm

Detta framträdande sammanföll med ett betydelsefullt ögonblick för skådespelerskan. Nina Dobrev var i Taormina för att presentera sin kortfilm "General Admission", som hon själv producerat och där hon spelar huvudrollen. På röda mattan poserade hon tillsammans med sina motspelare, vilket bekräftade sin status som skådespelerska lika bekväm framför kameran som under rampljuset.

Med denna fjäderprydda klänning gjorde Nina Dobrev ett av de mest slående framträdandena på Taorminafestivalen. En stildemonstration som borde inspirera många blivande brudar som söker originalitet.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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