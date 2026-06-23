"Det här är inte en outfit för båten": Kim Kardashian överraskar med en läderlook

Den amerikanska mediepersonligheten och affärskvinnan Kim Kardashian dök nyligen upp ombord på en yacht i en svart Gucci-läderlook från topp till tå, ett modeval som omedelbart satte sociala medier i brand.

En svart läderlook från Gucci från topp till tå

Kim Kardashian dök upp på sitt Instagramkonto iklädd en helsvart Gucci-lädersetemblem. Det italienska modehuset, för vilket hon varit en av de mest synliga ambassadörerna under flera säsonger, försåg henne med både en jacka med dragkedja fram och matchande byxor. Det mest slående elementet i outfiten är jackan, vars dragkedja fram inte går hela vägen upp. Kim Kardashian valde att lämna den delvis öppen, vilket skapar en urringad effekt. Denna helsvarta look har blivit ett starkt stilistiskt signaturmärke.

Tillbehör kompletterar setet

För att fullända utseendet valde Kim Kardashian noggrant utvalda accessoarer. Ett par överdimensionerade solglasögon skyddade hennes ögon samtidigt som de framhävde lookens mystiska dimension. Bredvid henne kompletterade ensemblen en axelväska som bibehöll den monokroma paletten. Denna ansamling av svarta element skapar en look från topp till tå där varje plagg kompletterar de andra i en visuell enhetlig logik.

En yacht som sommarbakgrund

Kim Kardashian sågs ombord på en lyxyacht där hon njöt av en kväll med gäster. Flera bilder visar Kim djupt försjunken i samtal, där hon fångar avslappnade stunder i en exklusiv miljö. Kontrasten mellan den förväntade avslappnaden på en kväll till sjöss och den strukturerade karaktären hos hennes läderoutfit skapar en stötande effekt som utlöste reaktioner online. Vissa kommenterade att "den här typen av look vanligtvis inte förknippas med en dag på vattnet".

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Kim Kardashian (@kimkardashian)

Ett inlägg som utlöste en mängd kommentarer

Under bilderna överöste fansen henne med lovord. "Det här är precis den Kim vi behövde", skrev en, i en kommentar som delas av många modeexperter. Andra hyllade den skräddarsydda klänningen: "Jag älskar den här outfiten på dig", "Så vacker!" skrev flera följare. En mängd emojis, inklusive svarta hjärtan och flammor, åtföljde kommentarerna, vilket återspeglade den utbredda beundran för detta utseende.

Med sin svarta Gucci-läderkollektion från topp till tå, delvis uppdragna jacka och matchande accessoarer gjorde Kim Kardashian ett perfekt balanserat framträdande. Hon visade återigen sin förmåga att förvandla en enkel yachtfest till ett minnesvärt modeögonblick, genom att leka med de förväntade koderna inom sommarmodet.