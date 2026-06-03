Vid 49 års ålder strålar Kerry Washington i en spektakulär guldlook

Vid Gotham TV Awards 2026 i New York lyste den amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Kerry Washington upp röda mattan i en spektakulär guldklänning. Hennes framträdande var desto mer slående eftersom hon var hedersgäst den kvällen.

Ett spektakulärt gyllene utseende

För ceremonin som hölls på Cipriani Wall Street valde Kerry Washington en lång, guldfärgad klänning med en metallisk, böljande effekt som fångade ljuset i varje rörelse. Klänningen hade en djup halsringning och ett vridet fall vid halsen, vilket gav en skulptural touch till helhetsintrycket. Skådespelerskan kompletterade sin outfit med guldörhängen och valde voluminösa lockar, i kombination med lysande makeup. En monokromatisk look, både diskret och strålande.

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En kväll tillägnad hyllning

Utöver stilen sammanföll detta framträdande med ett prestigefyllt pris. Kerry Washington tilldelades Spotlight Tribute, ett pris som erkänner hela hennes karriär som skådespelerska och producent. Den amerikanska regissören Lesli Linka Glatter framförde hyllningen och berömde "hennes sällsynta förmåga att behärska tystnad och förkroppsliga mycket komplexa karaktärer." Detta gav Kerry Washington möjlighet att reflektera över sin början och vikten av att dela rampljuset med andra begåvade individer.

En tv-ikon

Kerry Washington, ursprungligen från Bronx, New York, har etablerat sig som en av de ledande personerna inom tv. Hon blev känd genom sin roll som Olivia Pope i serien "Scandal" och blev 2012 den första svarta kvinnan att leda en dramaserie på en stor amerikansk tv-kanal sedan 1974. Hon är även producent genom sitt eget företag, Simpson Street, och spelade nyligen en ledande roll i serien "Imperfect Women" och fortsätter en karriär som hyllats av ett flertal utmärkelser.

Med en fantastisk guldklänning och en hyllning som värdar hennes karriär gjorde Kerry Washington ett bestående intryck vid Gotham TV Awards 2026. Hon bekräftar sin status som ikon, lika bekväm på röda mattan som i de roller som har gjort henne känd.