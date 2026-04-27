Skådespelerskan Meryl Streep rördes till tårar under en intervju

Reklamintervjuer bjuder sällan på sådana ögonblick. När den amerikanska skådespelerskan Meryl Streep medverkade i France 2 för att marknadsföra "The Devil Wears Prada 2" blev hon överraskad och djupt rörd. Det hände under programmet "20h30 le dimanche", som leddes av Laurent Delahousse. Mitt i intervjun fick hon en surfplatta, en video började spelas upp – och allt förändrades.

Igenkänning, sedan tårar

Jennifer Lawn Lejeune, som spelade Eva Zawistowska, Meryl Streeps dotter i filmen "Sophies val" från 1982, medverkade på filmduken. I sitt meddelande talade hon om deras band på inspelningsplatsen med avväpnande uppriktighet: "Det är otroligt hur det stannar kvar i en. Jag sa till och med till min mamma att hon var min favoritmamma eftersom Meryl Streep alltid var snäll mot mig och lekte med mig." Jennifer Lawn Lejeune tillade att denna koppling var avgörande för filmen: utan den hade de mest intensiva scenerna aldrig kunnat uppnå en sådan känslomässig kraft.

Meryl Streep verkade först försöka identifiera kvinnan på skärmen. Sedan, när Jennifer Lawn Lejeunes identitet bekräftades, förändrades hennes ansikte. Synligt rörd frågade hon: "Är det den lilla flickan?" Innan hon tillade, med glänsande ögon: "Herregud, det här är otroligt." Hon vände sig sedan till Laurent Delahousse för att fråga honom var hans team hade hittat Jennifer – som, svarade han enkelt, nu bor i Paris.

"Journalister ger mig aldrig några pauser."

Meryl Streep tackade teamet med genuin känsla: "Det är väldigt vackert. Vilken gåva. Journalister ger mig aldrig presenter." Ett uttalande som säger mycket om hur sällsynta sådana ögonblick av autentisk överraskning är i reklamkretsen, där allt vanligtvis är minutiöst orkestrerat.

"Sophies val", en roll som inte försvinner

"Sophies val", som släpptes 1982 och regisserades av Alan J. Pakula, berättar historien om en kvinna som tvingas göra ett omöjligt val under nazistregimen. Rollen gav Meryl Streep en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Fyrtiofyra år senare bevisar känslan av att se henne igen – även på filmduken – slutligen att vissa filminspelningar lämnar sina spår långt bortom biograferna.

Genom att återupptäcka detta ansikte från sitt förflutna, erbjöd Meryl Streep ett sällsynt och innerligt ögonblick på tv. Långt ifrån manusbaserade intervjuer, fungerade detta segment som en påminnelse om att bakom filmikoner finns bestående minnen, mänskliga kontakter och känslor som överskrider årtionden. Ett gripande mellanspel, ett bevis på att vissa möten aldrig riktigt lämnar dem som upplevde dem.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Vid 52 års ålder bär skådespelerskan Tori Spelling en genomskinlig outfit som väcker reaktioner.

Vid 52 års ålder bär skådespelerskan Tori Spelling en genomskinlig outfit som väcker reaktioner.

